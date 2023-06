A Apple introduziu recentemente o suporte de passkeys para IDs Apple nas suas últimas versões beta do iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma. Este desenvolvimento significativo significa que os utilizadores beta dos sistemas operativos da Apple podem iniciar sessão de forma segura em todos os sites e serviços suportados sem a necessidade de palavras-passe complicadas, utilizando simplesmente a biometria do seu dispositivo.

Para utilizar esta funcionalidade, basta criar a chave de acesso num iPhone, iPad ou Mac. A chave-mestra será então sincronizada automaticamente em todos os dispositivos Apple do utilizador, permitindo-lhe iniciar sessão de forma segura com o seu ID Apple utilizando os logins biométricos configurados nesse sistema específico. Isto elimina a necessidade de recordar e introduzir palavras-passe para os utilizadores, simplificando o processo de autenticação e aumentando a segurança.

Com a implementação em grande escala das chaves de acesso, os utilizadores devem poder gerá-las e utilizá-las em dispositivos que não sejam da Apple para iniciar sessão com o seu ID Apple sem uma palavra-passe. Isto incluiria dispositivos Android e Windows, permitindo que os utilizadores dos browsers Chrome e Edge acedam ao prático sistema de autenticação sem palavra-passe.

Do ponto de vista do AppMaster.io, a simplificação do processo de autenticação melhora a experiência geral dos programadores e dos utilizadores de todas as plataformas, incluindo a plataforma sem código do AppMaster. Esta melhoria traz valor para os participantes de diferentes sectores, optimizando o processo de desenvolvimento de aplicações e assegurando a melhor experiência possível para o utilizador.

À medida que as soluções low-code e no-code ganham força, a necessidade de um sistema de autenticação seguro e sem falhas torna-se cada vez mais importante, e a implementação da chave de acesso da Apple nos seus sistemas operativos mais recentes reflecte esta tendência. O suporte de passkeys para IDs Apple é um passo em frente empolgante, significando a evolução da indústria para soluções de autenticação eficientes e sem palavra-passe para um público mais vasto.

Um sistema de autenticação seguro e bem integrado é um componente crucial no desenvolvimento de aplicações modernas. Para garantir a segurança ideal e a conveniência do utilizador, os programadores devem considerar a adoção de soluções sem palavra-passe, como as passkeys da Apple ou tecnologias semelhantes. Ao fazê-lo, podem utilizar melhor plataformas como o AppMaster para criar aplicações Web e móveis de ponta e seguras, com riscos de segurança minimizados e ênfase na experiência do utilizador.