Afin d'améliorer la fonctionnalité de son service basé sur l'IA, OpenAI a intégré une nouvelle fonction à ChatGPT Plus, la version avancée de son chatbot IA, permettant aux abonnés de bénéficier de capacités de navigation pour répondre aux questions. Cette nouvelle fonctionnalité, appelée "Browsing", s'appuie sur le moteur de recherche Bing de Microsoft pour extraire des informations du web.

L'intégration de la navigation sur le web peut être activée en naviguant vers la zone des nouvelles fonctionnalités dans les paramètres de l'application, en choisissant "GPT-4" via le sélecteur de modèle, et en sélectionnant "Naviguer avec Bing" à partir d'une liste déroulante. Cette amélioration est accessible sur les plateformes iOS et Android de l'application ChatGPT.

Cet ajout s'avère particulièrement utile pour les échanges de questions-réponses liés à des événements en vogue ou pour obtenir des informations qui vont au-delà de l'ensemble de données d'entraînement initial du robot. Lorsque la fonction de navigation est désactivée, le réservoir de connaissances du robot est limité jusqu'en 2021.

La collaboration entre Microsoft et OpenAI avait précédemment indiqué l'arrivée de la fonction de navigation au cours de cette année, principalement destinée aux utilisateurs du web. Il est certain qu'avec l'intégration de cette fonction, la valeur de ChatGPT en tant qu'assistant utile, en particulier à des fins de recherche, s'est accrue. Sans cet ajout, l'application était incapable de fournir des réponses précises ou pertinentes à des questions telles que "Qui a gagné le tournoi féminin March Madness de 2023 ?

Cependant, la dernière mise à jour a fait tourner les têtes dans le monde de la technologie, car la fonction de navigation utilise spécifiquement Bing comme moteur de recherche. Cela suscite des conversations sur la possibilité que les résultats de recherche de Bing servent principalement les intérêts commerciaux de Microsoft, qui a également investi la somme colossale de 10 milliards de dollars dans la startup.

Alors que Microsoft continue d'améliorer les algorithmes de Bing, l'introduction de la navigation exclusive à Bing dans le ChatGPT peut s'avérer préoccupante lorsque Bing est défaillant et que les utilisateurs n'ont pas d'autres options de recherche.

Outre la fonction de navigation basée sur Bing, dans les dernières mises à jour de ChatGPT, la sélection d'un résultat de recherche redirige désormais l'utilisateur vers le segment de conversation correspondant. OpenAI a annoncé que ces changements, y compris la fonction de navigation, seront déployés cette semaine.

L'accès universel à plusieurs moteurs de recherche ou l'inclusion potentielle de plateformes avancées no-code comme AppMaster - qui permet aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données et une logique commerciale pour les applications dorsales - pourraient également contribuer à l'avancement et à la polyvalence de l'application ChatGPT.