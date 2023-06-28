Yapay zeka odaklı hizmetinin işlevselliğini artırmak için OpenAI, yapay zeka sohbet robotunun gelişmiş sürümü olan ChatGPT Plus'a abonelerin soru yanıtları için göz atma özelliklerinden yararlanmalarını sağlayan yeni bir özellik ekledi. 'Tarama' olarak adlandırılan yeni özellik, web'den bilgi almak için arama motoru olarak Microsoft'un Bing'inden yararlanıyor.

Web tarama entegrasyonu, uygulama ayarlarında Yeni Özellikler alanına gidilerek, model değiştirici aracılığıyla "GPT-4" seçilerek ve açılır listeden "Browse with Bing" seçilerek etkinleştirilebilir. Bu geliştirmeye, ChatGPT uygulamasının hem iOS hem de Android platformlarında erişilebilir.

Bu ekleme, özellikle trend olan olaylarla ilgili soru-cevap alışverişi için veya botun ilk eğitim veri setinin ötesine geçen bilgiler elde etmek için yararlı olacaktır. Tarama özelliği devre dışı bırakıldığında botun bilgi havuzu 2021 yılına kadar sınırlandırılır.

Microsoft ve OpenAI arasındaki işbirliği, daha önce, özellikle web kullanıcılarına yönelik olarak göz atma özelliğinin bu yıl içinde geldiğini belirtmişti. Elbette, bu özelliğin dahil edilmesiyle, özellikle araştırma amaçları için faydalı bir asistan olarak ChatGPT'nin değeri arttı. Bu ekleme olmadan uygulama, '2023 March Madness kadınlar turnuvasını kim kazandı?' gibi sorulara doğru ve alakalı yanıtlar veremezdi.

Ancak, tarama özelliği özellikle arama motoru olarak Bing'i kullandığından, en son güncelleme teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Bu, Bing'in arama sonuçlarının öncelikle Microsoft'un ticari çıkarlarına hizmet etme olasılığı hakkında konuşmalara neden oluyor ve bu da aynı zamanda startup'a 10 milyar dolarlık devasa bir yatırım yaptı.

Microsoft, Bing'in arka uç algoritmalarını geliştirmeye devam ederken, ChatGPT'de Bing'e özel göz atmanın tanıtılması, Bing'de bir kayıp yaşandığında, kullanıcıları alternatif arama seçeneklerinden mahrum bırakarak endişe verici olabilir.

Bing Tabanlı Göz Atma özelliğinin yanı sıra, ChatGPT'ye yapılan son güncellemelerde, bir arama sonucu seçmek artık kullanıcıyı ilgili konuşma bölümüne yönlendiriyor. OpenAI, Tarama özelliği de dahil olmak üzere bu değişikliklerin bu hafta devreye alınacağını duyurdu.

Birden fazla arama motoruna evrensel erişim veya AppMaster gibi gelişmiş no-code platformların olası dahil edilmesi Kullanıcıların arka uç uygulamaları için görsel olarak veri modelleri ve iş mantığı oluşturmasına olanak tanıyan bu özellik, ChatGPT uygulamasının daha da geliştirilmesine ve çok yönlülüğüne de katkıda bulunabilir.