Num movimento para melhorar a funcionalidade do seu serviço orientado para a IA, a OpenAI incorporou uma nova caraterística no ChatGPT Plus, a versão avançada do seu chatbot de IA, permitindo aos subscritores desfrutar de capacidades de navegação para respostas a perguntas. A nova funcionalidade, denominada "Browsing", utiliza o Bing da Microsoft como motor de pesquisa para obter informações da Web.

A integração da navegação na Web pode ser activada navegando para a área Novas funcionalidades nas definições da aplicação, optando por "GPT-4" através do alternador de modelos e seleccionando "Navegar com o Bing" numa lista pendente. Esta melhoria está acessível nas plataformas iOS e Android da aplicação ChatGPT.

Esta adição é especialmente útil para trocas de perguntas e respostas relacionadas com eventos de tendência ou para obter informações que vão além do conjunto de dados de treino inicial do bot. Quando a funcionalidade Navegação é desactivada, o conjunto de conhecimentos do bot é limitado até ao ano 2021.

A colaboração entre a Microsoft e a OpenAI tinha indicado anteriormente a chegada da funcionalidade de navegação durante este ano, destinada principalmente aos utilizadores da Web. Certamente, com a incorporação deste recurso, o valor do ChatGPT como um assistente útil, particularmente para fins de pesquisa, aumentou. A aplicação, sem esta adição, era incapaz de fornecer respostas precisas ou relevantes a perguntas como "Quem ganhou o torneio feminino March Madness de 2023?".

No entanto, a última atualização chamou a atenção no mundo da tecnologia, uma vez que a funcionalidade de navegação utiliza especificamente o Bing como motor de pesquisa. Isto provoca conversas sobre a possibilidade de os resultados de pesquisa do Bing servirem principalmente os interesses comerciais da Microsoft, que também investiu uns enormes 10 mil milhões de dólares na empresa.

Enquanto a Microsoft continua a melhorar os algoritmos de backend do Bing, a introdução da navegação exclusiva do Bing no ChatGPT pode ser preocupante quando o Bing falha, deixando os utilizadores sem opções de pesquisa alternativas.

Para além da funcionalidade de navegação baseada no Bing, nas últimas actualizações do ChatGPT, a seleção de um resultado de pesquisa redirecciona agora o utilizador para o segmento de conversação correspondente. A OpenAI anunciou que estas alterações, incluindo a funcionalidade de navegação, estão a ser implementadas esta semana.

O acesso universal a vários motores de busca ou a potencial inclusão de plataformas no-code avançadas, como a AppMaster - que permite aos utilizadores criar visualmente modelos de dados e lógica comercial para aplicações de backend - também podem contribuir para um maior avanço e versatilidade da aplicação ChatGPT.