Um die Funktionalität seines KI-gesteuerten Dienstes zu verbessern, hat OpenAI eine neue Funktion in ChatGPT Plus, die erweiterte Version seines KI-Chatbots, integriert, die es den Abonnenten ermöglicht, bei der Beantwortung von Fragen zu browsen. Die neue Funktion mit der Bezeichnung "Browsing" nutzt Microsofts Bing als Suchmaschine, um Informationen aus dem Internet abzurufen.

Die Web-Browsing-Integration kann aktiviert werden, indem man in den Anwendungseinstellungen zum Bereich "Neue Funktionen" navigiert, sich über den Modellwechsler für "GPT-4" entscheidet und "Mit Bing browsen" aus einer Dropdown-Liste auswählt. Diese Erweiterung ist sowohl auf der iOS- als auch auf der Android-Plattform der ChatGPT-Anwendung verfügbar.

Diese Erweiterung ist besonders nützlich für den Austausch von Fragen und Antworten zu aktuellen Ereignissen oder für die Beschaffung von Informationen, die über den ursprünglichen Trainingsdatensatz des Bots hinausgehen. Wenn die Browsing-Funktion deaktiviert ist, ist der Wissenspool des Bots bis zum Jahr 2021 begrenzt.

Die Zusammenarbeit zwischen Microsoft und OpenAI hatte bereits angedeutet, dass die Browsing-Funktion, die in erster Linie für Web-Nutzer gedacht ist, im Laufe des Jahres eingeführt wird. Mit der Integration dieser Funktion ist der Wert von ChatGPT als nützlicher Assistent, insbesondere für Forschungszwecke, zweifellos gestiegen. Ohne diesen Zusatz war die App nicht in der Lage, genaue oder relevante Antworten auf Anfragen wie "Wer hat das March Madness-Turnier 2023 bei den Frauen gewonnen?

Das jüngste Update hat jedoch in der Tech-Welt für Aufsehen gesorgt, da die Browsing-Funktion speziell Bing als Suchmaschine verwendet. Dies führt zu Diskussionen über die Möglichkeit, dass die Suchergebnisse von Bing in erster Linie den Geschäftsinteressen von Microsoft dienen, das auch 10 Milliarden Dollar in das Startup investiert hat.

Während Microsoft weiterhin die Backend-Algorithmen von Bing verbessert, kann die Einführung des Bing-exklusiven Browsens im ChatGPT bedenklich sein, wenn Bing einen Fehlschlag erleidet und die Nutzer keine alternativen Suchoptionen haben.

Abgesehen vom Bing-basierten Browsing-Feature wird der Benutzer in den letzten Updates für ChatGPT bei der Auswahl eines Suchergebnisses nun zum entsprechenden Konversationssegment weitergeleitet. OpenAI hat angekündigt, dass diese Änderungen, einschließlich der Browsing-Funktion, diese Woche eingeführt werden.

Der universelle Zugang zu mehreren Suchmaschinen oder die mögliche Einbindung fortschrittlicher no-code -Plattformen wie AppMaster - mit der Benutzer Datenmodelle und Geschäftslogik für Backend-Apps visuell erstellen können - könnten ebenfalls zur weiteren Entwicklung und Vielseitigkeit der ChatGPT-App beitragen.