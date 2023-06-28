В целях расширения функциональности своих услуг, основанных на искусственном интеллекте, компания OpenAI включила новую функцию в ChatGPT Plus, расширенную версию своего чат-бота с искусственным интеллектом, позволяющую абонентам пользоваться возможностями просмотра сайтов для ответов на вопросы. Новая функция, названная "Браузинг", использует Bing от Microsoft в качестве поисковой системы для получения информации из Интернета.

Интеграцию веб-браузинга можно активировать, перейдя в раздел "Новые возможности" в настройках приложения, выбрав "GPT-4" в переключателе моделей и выбрав "Browse with Bing" из выпадающего списка. Это усовершенствование доступно как на платформах iOS, так и Android приложения ChatGPT.

Это дополнение может быть особенно полезно при обмене вопросами и ответами, связанными с трендовыми событиями, или для получения информации, выходящей за рамки первоначального набора данных для обучения бота. Когда функция просмотра отключена, запас знаний бота ограничен до 2021 года.

Сотрудничество между Microsoft и OpenAI ранее указывало на появление функции просмотра в текущем году, предназначенной в первую очередь для веб-пользователей. Безусловно, с включением этой функции ценность ChatGPT как полезного помощника, особенно для исследовательских целей, возросла. Без этого дополнения приложение было неспособно давать точные и релевантные ответы на такие запросы, как "Кто выиграл женский турнир March Madness в 2023 году?".

Однако последнее обновление вскружило голову миру технологий, поскольку функция просмотра специально использует Bing в качестве поисковой системы. Это вызвало разговоры о том, что результаты поиска Bing в первую очередь служат бизнес-интересам компании Microsoft, которая инвестировала в стартап 10 миллиардов долларов.

В то время как Microsoft продолжает совершенствовать внутренние алгоритмы Bing, внедрение в ChatGPT браузинга на основе Bing может вызвать опасения, если Bing допустит промах, оставив пользователей без альтернативных вариантов поиска.

Помимо функции просмотра на основе Bing, в последних обновлениях ChatGPT выбор результата поиска теперь перенаправляет пользователя в соответствующий сегмент беседы. OpenAI объявил, что эти изменения, включая функцию Browsing, будут развернуты на этой неделе.

Универсальный доступ к нескольким поисковым системам или потенциальное включение продвинутых платформ no-code, таких как AppMaster , позволяющих пользователям визуально создавать модели данных и бизнес-логику для внутренних приложений, также могут способствовать дальнейшему развитию и универсальности приложения ChatGPT.