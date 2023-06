W celu zwiększenia funkcjonalności swojej usługi opartej na sztucznej inteligencji, OpenAI włączyła nową funkcję do ChatGPT Plus, zaawansowanej wersji swojego chatbota AI, umożliwiając subskrybentom korzystanie z możliwości przeglądania w celu uzyskania odpowiedzi na pytania. Nowa funkcja, określana jako "Przeglądanie", wykorzystuje wyszukiwarkę Microsoft Bing do pobierania informacji z sieci.

Integrację z przeglądaniem stron internetowych można aktywować, przechodząc do obszaru Nowe funkcje w ustawieniach aplikacji, wybierając "GPT-4" za pomocą przełącznika modelu i wybierając "Przeglądaj z Bing" z rozwijanej listy. Ulepszenie to jest dostępne zarówno na platformach iOS, jak i Android aplikacji ChatGPT.

Dodatek ten będzie szczególnie przydatny w przypadku wymiany pytań i odpowiedzi związanych z popularnymi wydarzeniami lub w celu uzyskania informacji wykraczających poza początkowy zestaw danych szkoleniowych bota. Gdy funkcja przeglądania jest wyłączona, pula wiedzy bota jest ograniczona do 2021 roku.

Współpraca między Microsoft i OpenAI wskazywała wcześniej na pojawienie się funkcji przeglądania w bieżącym roku, przeznaczonej głównie dla użytkowników sieci. Z pewnością, wraz z włączeniem tej funkcji, wartość ChatGPT jako przydatnego asystenta, szczególnie do celów badawczych, wzrosła. Aplikacja, bez tego dodatku, nie była w stanie dostarczyć dokładnych lub trafnych odpowiedzi na zapytania typu "Kto wygrał turniej kobiet March Madness 2023?".

Najnowsza aktualizacja zwróciła jednak uwagę świata technologii, ponieważ funkcja przeglądania wykorzystuje Bing jako wyszukiwarkę. Wywołuje to dyskusje na temat możliwości, że wyniki wyszukiwania Bing służą przede wszystkim interesom biznesowym firmy Microsoft, która zainwestowała w startup 10 miliardów dolarów.

Podczas gdy Microsoft kontynuuje ulepszanie algorytmów zaplecza Bing, wprowadzenie przeglądania opartego wyłącznie na Bing w ChatGPT może być niepokojące, gdy Bing doświadcza chybienia, pozostawiając użytkowników bez alternatywnych opcji wyszukiwania.

Oprócz funkcji przeglądania opartej na Bing, w najnowszych aktualizacjach ChatGPT wybór wyniku wyszukiwania przekierowuje teraz użytkownika do odpowiedniego segmentu konwersacji. OpenAI ogłosiło, że zmiany te, w tym funkcja przeglądania, zostaną wdrożone w tym tygodniu.

Uniwersalny dostęp do wielu wyszukiwarek lub potencjalne włączenie zaawansowanych platform no-code, takich jak AppMaster - która pozwala użytkownikom wizualnie tworzyć modele danych i logikę biznesową dla aplikacji zaplecza - może również przyczynić się do dalszego rozwoju i wszechstronności aplikacji ChatGPT.