في خطوة لتحسين وظائف خدمتها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ، قامت شركة OpenAI بدمج ميزة جديدة في ChatGPT Plus ، الإصدار المتقدم من روبوت الدردشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ، مما يتيح للمشتركين الاستمتاع بقدرات التصفح للردود على الأسئلة. تستفيد الميزة الجديدة ، المسماة "الاستعراض" ، من Bing من Microsoft كمحرك بحث خاص بها لجلب المعلومات من الويب.

يمكن تنشيط تكامل تصفح الويب بالانتقال إلى منطقة الميزات الجديدة في إعدادات التطبيق ، واختيار "GPT-4" عبر مبدل النموذج ، واختيار "تصفح باستخدام Bing" من القائمة المنسدلة. يمكن الوصول إلى هذا التحسين على كل من أنظمة iOS و Android لتطبيق ChatGPT.

تعتبر هذه الإضافة مفيدة بشكل خاص لعمليات تبادل الأسئلة والأجوبة المتعلقة بأحداث الاتجاه أو للحصول على معلومات تتجاوز مجموعة بيانات التدريب الأولية للروبوت. عندما يتم إلغاء تنشيط ميزة الاستعراض ، فإن مجموعة المعرفة الخاصة بالروبوت تكون محدودة حتى عام 2021.

كان التعاون بين Microsoft و OpenAI قد أشار سابقًا إلى وصول ميزة التصفح خلال العام الحالي ، والمخصصة أساسًا لمستخدمي الويب. بالتأكيد ، مع دمج هذه الميزة ، تصاعدت قيمة ChatGPT كمساعد مفيد ، لا سيما لأغراض البحث. لم يكن التطبيق ، بدون هذه الإضافة ، قادرًا على تقديم إجابات دقيقة أو ذات صلة على استفسارات مثل "من فازت ببطولة 2023 March Madness للسيدات؟"

ومع ذلك ، فإن التحديث الأخير قد لفت الأنظار في عالم التكنولوجيا حيث تستخدم ميزة التصفح Bing على وجه التحديد كمحرك بحث خاص بها. يثير هذا نقاشات حول إمكانية أن تخدم نتائج بحث Bing المصالح التجارية لشركة Microsoft بشكل أساسي ، والتي استثمرت أيضًا 10 مليارات دولار في بدء التشغيل.

بينما تواصل Microsoft تحسين خوارزميات Bing الخلفية ، فإن إدخال التصفح الحصري لـ Bing في ChatGPT يمكن أن يكون مقلقًا عندما يواجه Bing خطأً ، مما يترك المستخدمين بدون خيارات بحث بديلة.

بصرف النظر عن ميزة التصفح المستندة إلى Bing ، في آخر تحديثات ChatGPT ، يؤدي تحديد نتيجة البحث الآن إلى إعادة توجيه المستخدم إلى مقطع المحادثة المقابل. أعلنت شركة OpenAI أن هذه التغييرات ، بما في ذلك ميزة التصفح ، سيتم نشرها هذا الأسبوع.

الوصول الشامل إلى محركات بحث متعددة أو التضمين المحتمل لمنصات متقدمة no-code مثل AppMaster - الذي يتيح للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي ومنطق الأعمال لتطبيقات الواجهة الخلفية - يمكن أن يساهم أيضًا في مزيد من التقدم والتنوع في تطبيق ChatGPT.