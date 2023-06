Per migliorare le funzionalità del suo servizio basato sull'intelligenza artificiale, OpenAI ha incorporato una nuova funzione in ChatGPT Plus, la versione avanzata del suo chatbot AI, che consente agli abbonati di usufruire delle funzionalità di navigazione per rispondere alle domande. La nuova funzione, denominata "Browsing", sfrutta Bing di Microsoft come motore di ricerca per reperire informazioni dal web.

L'integrazione della navigazione web può essere attivata accedendo all'area Nuove funzionalità nelle impostazioni dell'applicazione, scegliendo "GPT-4" tramite il selettore di modello e selezionando "Sfoglia con Bing" da un elenco a discesa. Questo miglioramento è accessibile su entrambe le piattaforme iOS e Android dell'applicazione ChatGPT.

Questa aggiunta si rivela particolarmente utile per gli scambi di domande e risposte relative a eventi di tendenza o per ottenere informazioni che vanno al di là del set di dati di addestramento iniziale del bot. Quando la funzione di navigazione è disattivata, il pool di conoscenze del bot è limitato fino all'anno 2021.

La collaborazione tra Microsoft e OpenAI aveva precedentemente indicato l'arrivo della funzione di navigazione nell'anno in corso, destinata principalmente agli utenti del web. Sicuramente, con l'incorporazione di questa funzione, il valore di ChatGPT come assistente utile, in particolare per scopi di ricerca, è aumentato. Senza questa aggiunta, l'app non era in grado di fornire risposte precise e pertinenti a domande come "Chi ha vinto il torneo femminile March Madness 2023?".

L'ultimo aggiornamento, tuttavia, ha fatto storcere il naso al mondo della tecnologia, in quanto la funzione di navigazione utilizza specificamente Bing come motore di ricerca. Ciò ha suscitato discussioni sulla possibilità che i risultati di ricerca di Bing servano principalmente gli interessi commerciali di Microsoft, che ha investito ben 10 miliardi di dollari nella startup.

Mentre Microsoft continua a migliorare gli algoritmi di backend di Bing, l'introduzione della navigazione esclusiva di Bing nel ChatGPT può essere preoccupante quando Bing non funziona, lasciando gli utenti senza opzioni di ricerca alternative.

Oltre alla funzione di navigazione basata su Bing, negli ultimi aggiornamenti di ChatGPT, la selezione di un risultato di ricerca ora reindirizza l'utente al segmento di conversazione corrispondente. OpenAI ha annunciato che queste modifiche, compresa la funzione di navigazione, saranno implementate questa settimana.

L'accesso universale a più motori di ricerca o la potenziale inclusione di piattaforme avanzate di no-code come AppMaster - che consente agli utenti di creare visivamente modelli di dati e logiche di business per le applicazioni backend - potrebbero contribuire all'ulteriore avanzamento e alla versatilità dell'app ChatGPT.