Om de functionaliteit van zijn AI-gestuurde dienst te verbeteren, heeft OpenAI een nieuwe functie toegevoegd aan ChatGPT Plus, de geavanceerde versie van zijn AI-chatbot, waarmee abonnees kunnen browsen om vragen te beantwoorden. De nieuwe functie, 'Browsing' genaamd, maakt gebruik van Microsoft's Bing als zoekmachine om informatie van het web te halen.

De webbrowserintegratie kan worden geactiveerd door naar het gedeelte Nieuwe functies in de applicatie-instellingen te gaan, te kiezen voor "GPT-4" via de modelswitcher en "Bladeren met Bing" te selecteren uit een vervolgkeuzelijst. Deze uitbreiding is toegankelijk op zowel iOS- als Android-platforms van de ChatGPT-toepassing.

Deze toevoeging is vooral nuttig voor vraag-en-antwoord-uitwisselingen met betrekking tot trending events of voor het verkrijgen van informatie die verder reikt dan de initiële trainingsdataset van de bot. Wanneer de Browsing-functie is uitgeschakeld, is de kennispool van de bot beperkt tot het jaar 2021.

De samenwerking tussen Microsoft en OpenAI had eerder de komst van de browsing-functie in het lopende jaar aangegeven, voornamelijk bedoeld voor webgebruikers. Zeker, met de toevoeging van deze functie is de waarde van ChatGPT als nuttige assistent, met name voor onderzoeksdoeleinden, geëscaleerd. Zonder deze toevoeging was de app niet in staat om accurate of relevante antwoorden te geven op vragen als 'Wie won het 2023 March Madness vrouwentoernooi?

De nieuwste update heeft de gemoederen in de techwereld echter flink beziggehouden, omdat de bladerfunctie specifiek Bing als zoekmachine gebruikt. Dit lokt gesprekken uit over de mogelijkheid dat de zoekresultaten van Bing voornamelijk de zakelijke belangen van Microsoft dienen, dat ook een enorme $ 10 miljard in de startup heeft geïnvesteerd.

Hoewel Microsoft de backend-algoritmen van Bing blijft verbeteren, kan de introductie van Bing-exclusief browsen in de ChatGPT zorgwekkend zijn als Bing een misser maakt, waardoor gebruikers geen alternatieve zoekopties hebben.

Naast de Bing-exclusive Browsing-functie, wordt de gebruiker in de laatste updates van ChatGPT door het selecteren van een zoekresultaat nu omgeleid naar het corresponderende conversatiesegment. OpenAI heeft aangekondigd dat deze veranderingen, inclusief de Browsing-functie, deze week worden uitgerold.

Universele toegang tot meerdere zoekmachines of de mogelijke opname van geavanceerde no-code platforms zoals AppMaster - waarmee gebruikers visueel datamodellen en bedrijfslogica voor back-end apps kunnen creëren - zouden ook kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling en veelzijdigheid van de ChatGPT-app.