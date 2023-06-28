为了增强其人工智能驱动服务的功能，OpenAI在其人工智能聊天机器人的高级版本ChatGPT Plus中加入了一项新功能，使用户能够享受浏览问题的回复功能。这项新功能被称为 "浏览"，利用微软的必应作为其搜索引擎，从网上获取信息。

网络浏览集成可以通过浏览应用程序设置中的新功能区来激活，通过模型切换器选择 "GPT-4"，并从下拉列表中选择 "用Bing浏览"。这一增强功能在ChatGPT应用程序的iOS和Android平台上都可以使用。

这一新增功能对于与趋势性事件有关的问答交流或获得超出机器人初始训练数据集的信息特别有用。当浏览功能被停用时，机器人的知识库在2021年之前是有限的。

微软和OpenAI之间的合作此前曾表示，浏览功能将在今年内到来，主要针对网络用户。当然，随着这一功能的加入，ChatGPT作为一个有用的助手，特别是用于研究目的的价值已经升级。该应用程序，如果没有这个附加功能，就无法对诸如 "谁赢得了2023年疯狂三月女子锦标赛？"这样的询问提供准确或相关的答复。

然而，最新的更新在科技界引起了关注，因为该浏览功能特别使用必应作为其搜索引擎。这引发了关于必应的搜索结果主要为微软的商业利益服务的可能性的谈话，微软还向这家初创企业投资了100亿美元的巨资。

虽然微软继续加强必应的后台算法，但当必应出现失误时，在ChatGPT中引入必应专属的浏览功能可能令人担忧，因为用户没有其他搜索选项。

除了基于Bing的浏览功能外，在ChatGPT的最新更新中，选择一个搜索结果现在会将用户重定向到相应的对话段。OpenAI已经宣布，这些变化，包括浏览功能，将在本周部署。

对多个搜索引擎的通用访问或可能纳入先进的no-code 平台--如AppMaster --它可以让用户直观地创建数据模型和后端应用程序的业务逻辑--也可能有助于ChatGPT应用程序的进一步发展和多功能性。