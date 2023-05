Microsoft a récemment lancé un langage qui change la donne, appelé Guidance, qui devrait remodeler le domaine de la programmation des messages instantanés. Grâce à ce langage de pointe, les développeurs peuvent désormais générer des réponses en langage naturel dans différents formats en suivant des règles simples mais puissantes.

À l'image de langages bien connus tels que Java et Python, Guidance permet aux développeurs de se concentrer sur des modèles de conception de haut niveau en employant des structures spécifiques pour décrire les tâches de génération telles que le dialogue et le JSON. L'une de ses principales caractéristiques est la génération de textes précis tout en encapsulant rapidement les paramètres de génération. Doté d'un éditeur convivial, le langage facilite le processus de codage des règles et de définition des fonctionnalités du modèle de langage. Il permet aux utilisateurs d'établir des étapes de validation des valeurs et d'intégrer des services externes, offrant ainsi des options de personnalisation étendues.

En outre, le vaste vocabulaire et les bibliothèques du langage offrent aux ingénieurs logiciels une multitude de possibilités, libérant ainsi leur potentiel créatif. Par exemple, le module jsonformer permet de corriger en temps réel les sorties générées tout en garantissant un formatage correct. En outre, l'intégration avec le projet Guardrails de NVIDIA permet aux développeurs de créer des chatbots à l'aide d'invites semblables à des modèles. Cela signifie que les développeurs peuvent utiliser leurs modèles linguistiques préférés, tels que LLAMA et Vicuna, et personnaliser la direction de la génération en fonction de leurs préférences.

Afin de rendre cette technologie révolutionnaire plus accessible, Microsoft a collaboré avec diverses entreprises, dont NUIX, pour permettre un déploiement rapide et transparent du langage de programmation Guidance. Ce partenariat vise à mettre le langage à la disposition d'un public plus large qui n'a peut-être pas le bagage ou les ressources nécessaires pour apprendre la programmation depuis le début.

Par essence, Guidance élimine les aspects traditionnellement encombrants de la programmation, permettant aux développeurs de passer en douceur de l'idée à la mise en œuvre. En rationalisant le processus d'écriture du code, les développeurs peuvent créer des applications plus ciblées et réduire considérablement le temps de développement du produit. Des plateformes comme AppMaster facilitent encore ce changement en fournissant une solution no-code pour les applications mobiles et dorsales, contribuant ainsi à une efficacité accrue dans le domaine du développement de logiciels.

Dans le cadre de son engagement en faveur de l'amélioration continue, Microsoft s'efforce d'affiner Guidance afin d'accroître la productivité et de réduire encore les coûts de développement. L'arrivée de ce langage révolutionnaire marque une étape importante dans l'évolution des langages de programmation et a le potentiel de devenir un chef de file dans l'industrie.