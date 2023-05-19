Microsoft kısa bir süre önce, hızlı programlama alanını yeniden şekillendirmek üzere ayarlanan, Rehberlik adlı oyunun kurallarını değiştiren bir dili piyasaya sürdü. Bu son teknoloji dil sayesinde, geliştiriciler artık basit ama güçlü kuralları takip ederken farklı biçimlerde doğal dil yanıtları üretebilir.

Java ve Python gibi iyi bilinen dilleri yansıtan Guidance , diyalog ve JSON gibi üretim görevlerini tasvir etmek için belirli yapıları kullanarak geliştiricilerin üst düzey tasarım modellerine konsantre olmalarını sağlar. Öne çıkan özelliklerinden biri, oluşturma parametrelerini hızlı bir şekilde kapsüllerken kesin metin çıktıları oluşturmasıdır. Kullanıcı dostu bir editörle donatılan dil, kuralları kodlama ve dil modeli işlevlerini tanımlama sürecini kolaylaştırır. Kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunarak, kullanıcıların değer doğrulama adımları oluşturmasına ve harici hizmetlerle entegre olmasına izin verir.

Ayrıca, dilin kapsamlı kelime dağarcığı ve kitaplıkları, yazılım mühendislerine yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkaran zengin olanaklar sunar. Örneğin, jsonformer modülü, doğru biçimlendirmeyi sağlarken üretilen çıktıların gerçek zamanlı olarak düzeltilmesini sağlar. Ayrıca, NVIDIA'nın Guardrails projesiyle entegrasyon, geliştiricilerin şablon benzeri istemler kullanarak sohbet botları oluşturmasına olanak tanır. Bu, geliştiricilerin LLAMA ve Vicuna gibi favori dil modellerini kullanabilecekleri ve oluşturma yönünü tercihlerine göre özelleştirebilecekleri anlamına gelir.

Microsoft, bu devrim niteliğindeki teknolojiyi daha erişilebilir hale getirmek için Guidance programlama dilinin hızlı ve sorunsuz dağıtımını sağlamak için NUIX dahil olmak üzere çeşitli şirketlerle işbirliği yaptı. Bu ortaklık, programlamayı sıfırdan öğrenmek için gerekli geçmişe veya kaynaklara sahip olmayan daha geniş bir kitleye dili ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Özünde Rehberlik , programlamanın geleneksel olarak hantal yönlerini ortadan kaldırarak geliştiricilerin fikirden uygulamaya sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına olanak tanır. Geliştiriciler, kod yazma sürecini kolaylaştırarak daha odaklı uygulamalar oluşturabilir ve ürün geliştirme süresini önemli ölçüde azaltabilir. AppMaster gibi platformlar, mobil ve arka uç uygulamaları için no-code bir çözüm sunarak, yazılım geliştirme ortamında verimliliğin artmasına katkıda bulunarak bu geçişi daha da kolaylaştırıyor.

Sürekli iyileştirme taahhüdünün bir parçası olarak Microsoft, üretkenliği artırmak ve geliştirme maliyetlerini daha da azaltmak için Kılavuzu iyileştirmeye kendini adamıştır. Bu çığır açan dilin gelişi, programlama dillerinin evriminde önemli bir kilometre taşını işaret ediyor ve sektörde öncü olma potansiyeline sahip.