Microsoft ha recentemente lanciato un linguaggio innovativo, chiamato Guidance, che è destinato a rimodellare il campo della programmazione immediata. Grazie a questo linguaggio all'avanguardia, gli sviluppatori possono ora generare risposte in linguaggio naturale in diversi formati, seguendo regole semplici ma potenti.

Rispecchiando linguaggi ben noti come Java e Python, Guidance consente agli sviluppatori di concentrarsi su modelli di progettazione di alto livello, impiegando strutture specifiche per rappresentare attività di generazione come il dialogo e JSON. Una delle sue caratteristiche principali è la generazione di output testuali precisi, incapsulando rapidamente i parametri di generazione. Dotato di un editor di facile utilizzo, il linguaggio facilita il processo di codifica delle regole e di definizione delle funzionalità del modello linguistico. Permette agli utenti di stabilire fasi di convalida dei valori e di integrarsi con servizi esterni, offrendo ampie possibilità di personalizzazione.

Inoltre, l'ampio vocabolario e le librerie del linguaggio offrono agli ingegneri del software un'ampia gamma di possibilità, liberando il loro potenziale creativo. Ad esempio, il modulo jsonformer consente di correggere in tempo reale gli output generati, garantendo la corretta formattazione. Inoltre, l'integrazione con il progetto Guardrails di NVIDIA consente agli sviluppatori di creare chatbot utilizzando prompt simili a modelli. Ciò significa che gli sviluppatori possono utilizzare i loro modelli linguistici preferiti, come LLAMA e Vicuna, e personalizzare la direzione della generazione in base alle loro preferenze.

Per rendere questa tecnologia rivoluzionaria più accessibile, Microsoft ha collaborato con diverse aziende, tra cui NUIX, per consentire una distribuzione rapida e senza interruzioni del linguaggio di programmazione Guidance. Questa partnership mira a fornire il linguaggio a un pubblico più ampio che potrebbe non avere il background o le risorse necessarie per imparare la programmazione da zero.

Nella sua essenza, Guidance elimina gli aspetti tradizionalmente macchinosi della programmazione, consentendo agli sviluppatori di passare senza problemi dall'idea all'implementazione. Semplificando il processo di scrittura del codice, gli sviluppatori possono creare applicazioni più mirate e ridurre sostanzialmente i tempi di sviluppo del prodotto. Piattaforme come AppMaster facilitano ulteriormente questo passaggio fornendo una soluzione no-code per applicazioni mobili e backend, contribuendo ad aumentare l'efficienza nel panorama dello sviluppo software.

Nell'ambito del suo impegno per il miglioramento continuo, Microsoft si dedica a perfezionare Guidance per migliorare la produttività e ridurre ulteriormente i costi di sviluppo. L'arrivo di questo linguaggio innovativo segna una pietra miliare significativa nell'evoluzione dei linguaggi di programmazione e ha il potenziale per diventare un leader del settore.