微软最近推出了一种名为Guidance的改变游戏规则的语言，它将重塑提示性编程领域。由于这种最先进的语言，开发人员现在可以在遵循简单而强大的规则的同时，生成不同格式的自然语言响应。

Guidance与Java和Python等知名语言一样，通过采用特定的结构来描述对话和JSON等生成任务，使开发人员能够专注于高级设计模式。其突出的特点之一是在迅速封装生成参数的同时生成精确的文本输出。该语言配备了一个用户友好的编辑器，简化了编码规则和定义语言模型功能的过程。它允许用户建立价值验证步骤并与外部服务集成，提供广泛的定制选项。

此外，该语言的大量词汇和库为软件工程师提供了大量的可能性，释放了他们的创造潜力。例如，jsonformer模块能够对生成的输出进行实时修正，同时确保格式正确。此外，与英伟达的Guardrails项目的整合使开发人员能够使用类似模板的提示来构建聊天机器人。这意味着开发者可以利用他们最喜欢的语言模型，如LLAMA和Vicuna，并根据自己的喜好定制生成方向。

为了使这一革命性的技术更容易获得，微软已经与包括NUIX在内的多家公司合作，以实现Guidance 编程语言的快速和无缝部署。这种合作关系旨在向更多可能缺乏必要背景或资源来从头学习编程的人提供这种语言。

就其本质而言，Guidance消除了传统上繁琐的编程环节，使开发人员能够顺利地从想法过渡到实施。通过简化代码编写过程，开发人员可以创建更有针对性的应用程序，并大幅减少产品开发时间。像AppMaster这样的平台通过为移动和后端应用提供no-code ，进一步促进这种转变，有助于提高软件开发领域的效率。

作为其持续改进承诺的一部分，微软致力于完善Guidance，以提高生产力并进一步减少开发成本。这种开创性语言的到来，标志着编程语言发展的一个重要里程碑，并有可能成为行业的领跑者。