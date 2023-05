Microsoft heeft onlangs een game-veranderende taal gelanceerd, Guidance genaamd, die is ingesteld om het gebied van snel programmeren opnieuw vorm te geven. Dankzij deze state-of-the-art taal kunnen ontwikkelaars nu natuurlijke taalreacties genereren in verschillende formaten terwijl ze eenvoudige maar krachtige regels volgen.

Guidance weerspiegelt bekende talen zoals Java en Python en stelt ontwikkelaars in staat zich te concentreren op ontwerppatronen op hoog niveau door specifieke structuren te gebruiken om generatietaken zoals dialoog en JSON weer te geven. Een van de opvallende kenmerken is het genereren van nauwkeurige tekstuitvoer terwijl de generatieparameters snel worden ingekapseld. Uitgerust met een gebruiksvriendelijke editor, vereenvoudigt de taal het proces van het coderen van regels en het definiëren van taalmodelfunctionaliteiten. Het stelt gebruikers in staat waardevalidatiestappen vast te stellen en te integreren met externe services, met uitgebreide aanpassingsmogelijkheden.

Bovendien bieden de uitgebreide woordenschat en bibliotheken van de taal software-ingenieurs een schat aan mogelijkheden, waardoor hun creatieve potentieel wordt ontsloten. De jsonformer-module maakt bijvoorbeeld real-time correctie van gegenereerde uitvoer mogelijk terwijl de juiste opmaak wordt gegarandeerd. Bovendien stelt de integratie met het Guardrails-project van NVIDIA ontwikkelaars in staat om chatbots te bouwen met behulp van sjabloonachtige prompts. Dit betekent dat ontwikkelaars hun favoriete taalmodellen kunnen gebruiken, zoals LLAMA en Vicuna, en de generatierichting kunnen aanpassen aan hun voorkeuren.

Om deze revolutionaire technologie toegankelijker te maken, heeft Microsoft samengewerkt met verschillende bedrijven, waaronder NUIX, om een snelle en naadloze implementatie van de Guidance programmeertaal mogelijk te maken. Dit partnerschap heeft tot doel de taal te leveren aan een breder publiek dat mogelijk niet over de nodige achtergrond of middelen beschikt om programmeren van de grond af aan te leren.

In wezen elimineert Guidance de traditioneel omslachtige aspecten van programmeren, waardoor ontwikkelaars soepel van idee naar implementatie kunnen overgaan. Door het codeschrijfproces te stroomlijnen, kunnen ontwikkelaars meer gerichte applicaties maken en de productontwikkelingstijd aanzienlijk verkorten. Platforms zoals AppMaster vergemakkelijken deze verschuiving verder door een oplossing no-code te bieden voor mobiele en backend-applicaties, wat bijdraagt aan meer efficiëntie in het landschap van softwareontwikkeling.

Als onderdeel van haar streven naar continue verbetering, is Microsoft toegewijd aan het verfijnen van richtlijnen om de productiviteit te verhogen en de ontwikkelingskosten verder te minimaliseren. De komst van deze baanbrekende taal markeert een belangrijke mijlpaal in de evolutie van programmeertalen en heeft het potentieel om een voorloper in de industrie te worden.