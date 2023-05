Microsoft niedawno wprowadził na rynek przełomowy język o nazwie Guidance, który ma zmienić dziedzinę programowania podpowiedzi. Dzięki temu najnowocześniejszemu językowi programiści mogą teraz generować odpowiedzi w języku naturalnym w różnych formatach, przestrzegając prostych, ale potężnych reguł.

Odzwierciedlając dobrze znane języki, takie jak Java i Python, Guidance umożliwia programistom skoncentrowanie się na wzorcach projektowych wysokiego poziomu poprzez zastosowanie określonych struktur do przedstawiania zadań generowania, takich jak dialog i JSON. Jedną z jego wyróżniających się funkcji jest generowanie precyzyjnych wyników tekstowych przy jednoczesnym szybkim hermetyzowaniu parametrów generowania. Wyposażony w przyjazny dla użytkownika edytor, język ułatwia proces kodowania reguł i definiowania funkcjonalności modelu językowego. Pozwala użytkownikom na ustalanie kroków walidacji wartości i integrację z usługami zewnętrznymi, oferując szerokie możliwości dostosowywania.

Co więcej, rozbudowane słownictwo i biblioteki języka zapewniają inżynierom oprogramowania bogactwo możliwości, uwalniając ich kreatywny potencjał. Przykładowo, moduł jsonformer umożliwia korektę w czasie rzeczywistym generowanych danych wyjściowych przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego formatowania. Co więcej, integracja z projektem NVIDIA Guardrails pozwala programistom tworzyć chatboty przy użyciu podpowiedzi podobnych do szablonów. Oznacza to, że programiści mogą wykorzystywać swoje ulubione modele językowe, takie jak LLAMA i Vicuna, i dostosowywać kierunek generowania zgodnie z własnymi preferencjami.

Aby uczynić tę rewolucyjną technologię bardziej dostępną, Microsoft nawiązał współpracę z różnymi firmami, w tym NUIX, w celu umożliwienia szybkiego i bezproblemowego wdrożenia języka programowania Guidance. Partnerstwo to ma na celu dostarczenie języka szerszemu gronu odbiorców, którym może brakować niezbędnego zaplecza lub zasobów do nauki programowania od podstaw.

W swojej istocie Guidance eliminuje tradycyjnie uciążliwe aspekty programowania, umożliwiając programistom płynne przejście od pomysłu do wdrożenia. Usprawniając proces pisania kodu, programiści mogą tworzyć bardziej ukierunkowane aplikacje i znacznie skrócić czas opracowywania produktu. Platformy takie jak AppMaster dodatkowo ułatwiają tę zmianę, dostarczając rozwiązanie no-code dla aplikacji mobilnych i backendowych, przyczyniając się do zwiększenia wydajności w środowisku rozwoju oprogramowania.

W ramach swojego zaangażowania w ciągłe doskonalenie, Microsoft jest zaangażowany w udoskonalanie Guidance w celu zwiększenia produktywności i dalszej minimalizacji kosztów rozwoju. Pojawienie się tego przełomowego języka stanowi kamień milowy w ewolucji języków programowania i ma potencjał, aby stać się liderem w branży.