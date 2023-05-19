أطلقت Microsoft مؤخرًا لغة غيرت قواعد اللعبة تسمى Guidance ، والتي تم تعيينها لإعادة تشكيل مجال البرمجة السريعة. بفضل هذه اللغة المتطورة ، يمكن للمطورين الآن إنشاء استجابات بلغة طبيعية عبر تنسيقات مختلفة مع اتباع قواعد بسيطة لكنها قوية.

عكس اللغات المعروفة مثل Java و Python ، فإن Guidance يمكّن المطورين من التركيز على أنماط التصميم عالية المستوى من خلال استخدام هياكل محددة لتصوير مهام التوليد مثل الحوار و JSON. تتمثل إحدى ميزاته البارزة في إنشاء مخرجات نصية دقيقة مع تغليف معلمات التوليد بسرعة. مزودة بمحرر سهل الاستخدام ، تسهل اللغة عملية قواعد الترميز وتحديد وظائف نموذج اللغة. يسمح للمستخدمين بإنشاء خطوات التحقق من صحة القيمة والتكامل مع الخدمات الخارجية ، مما يوفر خيارات تخصيص واسعة النطاق.

علاوة على ذلك ، فإن المفردات والمكتبات الواسعة للغة توفر لمهندسي البرمجيات ثروة من الاحتمالات ، وتطلق العنان لإمكاناتهم الإبداعية. على سبيل المثال ، تتيح وحدة jsonformer تصحيح الوقت الفعلي للمخرجات التي تم إنشاؤها مع ضمان التنسيق المناسب. علاوة على ذلك ، يتيح التكامل مع مشروع Guardrails من NVIDIA للمطورين إنشاء روبوتات محادثة باستخدام مطالبات تشبه القوالب. هذا يعني أنه يمكن للمطورين استخدام نماذج اللغة المفضلة لديهم ، مثل LLAMA و Vicuna ، وتخصيص اتجاه الجيل وفقًا لتفضيلاتهم.

في خطوة لجعل هذه التكنولوجيا الثورية أكثر سهولة في الوصول إليها ، تعاونت Microsoft مع العديد من الشركات ، بما في ذلك NUIX ، لتمكين النشر السريع والسلس للغة برمجة Guidance. تهدف هذه الشراكة إلى إيصال اللغة إلى جمهور أوسع قد يفتقر إلى الخلفية أو الموارد اللازمة لتعلم البرمجة من الألف إلى الياء.

في جوهرها ، يزيل دليل التوجيه الجوانب المرهقة تقليديًا للبرمجة ، مما يسمح للمطورين بالانتقال بسلاسة من الفكرة إلى التنفيذ. من خلال تبسيط عملية كتابة التعليمات البرمجية ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات أكثر تركيزًا وتقليل وقت تطوير المنتج بشكل كبير. تعمل المنصات مثل AppMaster على تسهيل هذا التحول من خلال توفير حل no-code لتطبيقات الأجهزة المحمولة والخلفية ، مما يساهم في زيادة الكفاءة في مجال تطوير البرامج.

كجزء من التزامها بالتحسين المستمر ، تكرس Microsoft جهودها لتحسين التوجيه لتحسين الإنتاجية وتقليل تكاليف التطوير بشكل أكبر. يمثل وصول هذه اللغة الرائدة علامة بارزة في تطور لغات البرمجة ولديها القدرة على أن تصبح رائدة في هذا المجال.