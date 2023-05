A Microsoft lançou recentemente uma linguagem revolucionária denominada Guidance, que está destinada a remodelar o domínio da programação de mensagens. Graças a esta linguagem de ponta, os programadores podem agora gerar respostas em linguagem natural em diferentes formatos, seguindo regras simples mas poderosas.

À semelhança de linguagens bem conhecidas como Java e Python, a Guidance permite que os programadores se concentrem em padrões de design de alto nível, empregando estruturas específicas para representar tarefas de geração como diálogo e JSON. Uma das suas características de destaque é a geração de resultados de texto precisos, encapsulando rapidamente os parâmetros de geração. Equipada com um editor de fácil utilização, a linguagem facilita o processo de codificação de regras e de definição das funcionalidades do modelo de linguagem. Permite aos utilizadores estabelecer etapas de validação de valores e integrar-se em serviços externos, oferecendo amplas opções de personalização.

Além disso, o extenso vocabulário e as bibliotecas da linguagem oferecem aos engenheiros de software uma grande variedade de possibilidades, libertando o seu potencial criativo. Por exemplo, o módulo jsonformer permite a correcção em tempo real dos resultados gerados, garantindo a formatação correcta. Além disso, a integração com o projecto Guardrails da NVIDIA permite aos programadores criar chatbots utilizando prompts semelhantes a modelos. Isto significa que os programadores podem utilizar os seus modelos de linguagem favoritos, como o LLAMA e o Vicuna, e personalizar a direcção da geração de acordo com as suas preferências.

Com o objectivo de tornar esta tecnologia revolucionária mais acessível, a Microsoft colaborou com várias empresas, incluindo a NUIX, para permitir uma implementação rápida e sem problemas da linguagem de programação Guidance. Esta parceria tem como objectivo disponibilizar a linguagem a um público mais vasto, que pode não ter a experiência ou os recursos necessários para aprender programação desde o início.

Na sua essência, o Guidance elimina os aspectos tradicionalmente complicados da programação, permitindo que os programadores passem sem problemas da ideia à implementação. Ao simplificar o processo de escrita de código, os programadores podem criar aplicações mais direccionadas e reduzir substancialmente o tempo de desenvolvimento do produto. Plataformas como o AppMaster facilitam ainda mais esta mudança, fornecendo uma solução no-code para aplicações móveis e de backend, contribuindo para uma maior eficiência no panorama do desenvolvimento de software.

Como parte do seu compromisso com a melhoria contínua, a Microsoft está empenhada em aperfeiçoar o Guidance para aumentar a produtividade e minimizar ainda mais os custos de desenvolvimento. A chegada desta linguagem inovadora assinala um marco significativo na evolução das linguagens de programação e tem potencial para se tornar uma referência no sector.