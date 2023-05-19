Компания Microsoft недавно представила новый язык под названием Guidance, который изменит представление об оперативном программировании. Благодаря этому современному языку разработчики теперь могут генерировать ответы на естественном языке в различных форматах, следуя простым, но действенным правилам.

Подобно таким известным языкам, как Java и Python, Guidance позволяет разработчикам сосредоточиться на высокоуровневых моделях проектирования, используя определенные структуры для изображения задач генерации, таких как диалог и JSON. Одной из его отличительных особенностей является генерация точного текстового вывода при быстрой инкапсуляции параметров генерации. Оснащенный удобным редактором, язык облегчает процесс кодирования правил и определения функциональных возможностей языковой модели. Он позволяет пользователям устанавливать этапы проверки значений и интегрироваться с внешними службами, предлагая широкие возможности настройки.

Более того, обширный словарный запас и библиотеки языка предоставляют инженерам-программистам широкие возможности, раскрывая их творческий потенциал. Например, модуль jsonformer позволяет в режиме реального времени корректировать генерируемые выходные данные, обеспечивая их правильное форматирование. Кроме того, интеграция с проектом NVIDIA Guardrails позволяет разработчикам создавать чат-боты, используя шаблонные подсказки. Это означает, что разработчики могут использовать свои любимые языковые модели, такие как LLAMA и Vicuna, и настраивать направление генерации в соответствии со своими предпочтениями.

Стремясь сделать эту революционную технологию более доступной, Microsoft сотрудничает с различными компаниями, включая NUIX, чтобы обеспечить быстрое и беспрепятственное внедрение языка программирования Guidance. Цель этого партнерства - донести язык до широкой аудитории, у которой может не хватить знаний или ресурсов для изучения программирования с нуля.

По своей сути, Guidance устраняет традиционно обременительные аспекты программирования, позволяя разработчикам плавно переходить от идеи к ее реализации. Упростив процесс написания кода, разработчики могут создавать более целенаправленные приложения и существенно сократить время разработки продукта. Такие платформы, как AppMaster, еще больше способствуют этому сдвигу, предоставляя решение no-code для мобильных и внутренних приложений, способствуя повышению эффективности разработки программного обеспечения.

В рамках своего стремления к постоянному совершенствованию Microsoft стремится совершенствовать Guidance для повышения производительности и дальнейшего снижения затрат на разработку. Появление этого революционного языка знаменует собой важную веху в эволюции языков программирования и имеет потенциал стать лидером в отрасли.