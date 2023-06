Intel, leader dans l'industrie de la fabrication de puces, a récemment dévoilé son processus innovant de fabrication de puces appelé PowerVia, qui vise à créer des processeurs plus efficaces. Selon un communiqué de presse d'Intel, la société présentera les détails de cette avancée dans deux documents lors du prochain symposium VLSI.

Des puces plus petites et plus économes en énergie sont essentielles pour qu'Intel atteigne les objectifs de sa feuille de route produits fixés pour 2021. Avec le processus PowerVia, Intel prévoit d'alimenter directement les composants de la puce plutôt que d'utiliser la méthode actuelle, qui consiste à acheminer l'énergie autour du périmètre de la puce et à travers des couches encombrées de fils d'alimentation et de signaux. Cette nouvelle technique placerait les rails d'alimentation à l'arrière de la puce, éliminant ainsi le réseau de câblage complexe que l'on observe généralement dans la fabrication des puces.

Grâce au processus PowerVia, les fils d'alimentation et de signalisation ont plus de place pour s'étendre, ce qui les rend plus grands et plus conducteurs. Cette étape innovante pourrait potentiellement donner à Intel un avantage significatif dans la reconquête du terrain perdu dans le monde hautement compétitif de la fabrication de processeurs.

Intel a démontré la validité de la solution PowerVia avec sa puce de test Blue Sky Creek, qui est basée sur un ensemble de cœurs efficaces qui seront utilisés dans le prochain processeur Meteor Lake. L'entreprise indique que la nouvelle méthode permet une distribution plus efficace de l'énergie et une amélioration générale du câblage des signaux.

Intel vise à intégrer la technologie PowerVia dans son processus de fabrication d'ici 2024. Ce faisant, les processeurs de l'entreprise pourraient améliorer considérablement l'efficacité énergétique et permettre à Intel de rattraper ses concurrents tels qu'AMD et TSMC, qui produisent des puces plus puissantes et plus efficaces depuis quelques années.

Dans le monde en constante évolution de la technologie et du développement, les entreprises comme Intel ne sont pas les seules à rechercher l'innovation. Les plateformes "no-code" telles que AppMaster.io repoussent également les limites en permettant aux utilisateurs de créer des applications web, mobiles et backend complètes et évolutives sans avoir besoin de compétences traditionnelles en matière de codage. Les plateformes No-code telles que AppMaster.io égalisent les règles du jeu dans le secteur, en offrant aux PME et aux entreprises la possibilité de créer des applications rentables et efficaces pour répondre à leurs besoins commerciaux.

L'avenir de la technologie de fabrication des puces est prometteur, car Intel continue d'innover et de faire des percées comme le processus PowerVia, ouvrant la voie à une nouvelle ère dans l'efficacité et la performance des processeurs.