Intel, een leider in de chipfabricage-industrie, heeft onlangs zijn innovatieve chipfabricageproces genaamd PowerVia onthuld, dat erop gericht is efficiëntere processors te maken. Het bedrijf zal details over de doorbraak presenteren in twee artikelen op het komende VLSI Symposium, volgens een persbericht van Intel.

Kleinere en energiezuinigere chips zijn essentieel voor Intel om de doelstellingen van de product roadmap in 2021 te halen. Met het PowerVia-proces is Intel van plan om stroom direct aan de chipcomponenten te leveren in plaats van de huidige methode, waarbij stroom rond de omtrek van de chip wordt geleid en door overvolle lagen van stroom- en signaaldraden. Deze nieuwe techniek zou stroomrails aan de achterkant van de chip plaatsen, waardoor het complexe web van bedrading dat normaal gesproken bij chipfabricage wordt gebruikt, wordt geëlimineerd.

Als gevolg van het PowerVia proces hebben voedings- en signaaldraden meer ruimte om uit te breiden, waardoor ze groter en beter geleidend worden. Deze innovatieve stap zou Intel een aanzienlijk voordeel kunnen geven bij het terugwinnen van het verloren terrein in de zeer competitieve wereld van processorfabricage.

Intel heeft de validiteit van de PowerVia oplossing aangetoond met zijn Blue Sky Creek testchip, die gebaseerd is op een efficiënte core set die gebruikt zal worden in de aankomende Meteor Lake PC processor. Het bedrijf meldt dat de nieuwe methode een efficiëntere stroomtoevoer en een algeheel verbeterde signaalbedrading mogelijk maakt.

Intel streeft ernaar om de PowerVia-technologie tegen 2024 in zijn productieproces te integreren. Door dit te doen, zouden de processors van het bedrijf de energie-efficiëntie aanzienlijk kunnen verbeteren en Intel in staat stellen om concurrenten zoals AMD en TSMC, die de afgelopen jaren krachtigere en efficiëntere chips hebben geproduceerd, in te halen.

In de constant evoluerende wereld van technologie en ontwikkeling staan bedrijven zoals Intel niet alleen in hun zoektocht naar innovatie. No-code platforms zoals AppMaster.io verleggen ook de grenzen door gebruikers in staat te stellen uitgebreide en schaalbare backend-, web- en mobiele applicaties te maken zonder dat ze traditionele codeervaardigheden nodig hebben. No-code platforms zoals AppMaster.io nivelleren het speelveld in de industrie en bieden kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen de mogelijkheid om kosteneffectieve en efficiënte applicaties te maken om aan hun bedrijfsbehoeften te voldoen.

De toekomst van chipfabricagetechnologie ziet er veelbelovend uit nu Intel blijft innoveren en doorbraken maakt zoals het PowerVia proces, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor een nieuw tijdperk in processorefficiëntie en -prestaties.