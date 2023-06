A Intel, líder na indústria de fabrico de circuitos integrados, revelou recentemente o seu processo inovador de fabrico de circuitos integrados denominado PowerVia, que tem por objectivo criar processadores mais eficientes. De acordo com um comunicado de imprensa da Intel, a empresa apresentará pormenores sobre esta inovação em dois documentos no próximo Simpósio VLSI.

Os chips mais pequenos e mais eficientes do ponto de vista energético são essenciais para que a Intel cumpra os objectivos do seu roteiro de produtos estabelecidos em 2021. Com o processo PowerVia, a Intel planeia fornecer energia directamente aos componentes do chip em vez de utilizar o método actual, que envolve o encaminhamento da energia em torno do perímetro do chip e através de camadas congestionadas de fios de alimentação e de sinal. Esta nova técnica colocaria os carris de alimentação na parte de trás do chip, eliminando a complexa rede de cabos normalmente observada no fabrico de chips.

Como resultado do processo PowerVia, os fios de alimentação e de sinal têm mais espaço para se expandirem, tornando-os maiores e mais condutores. Este passo inovador pode potencialmente dar à Intel uma vantagem significativa na recuperação do terreno perdido no mundo altamente competitivo do fabrico de processadores.

A Intel demonstrou a validade da solução PowerVia com o seu chip de teste Blue Sky Creek, que se baseia num conjunto de núcleos eficientes a utilizar no próximo processador para PC Meteor Lake. A empresa informa que o novo método permite um fornecimento de energia mais eficiente e uma experiência geral de cablagem de sinal melhorada.

A Intel pretende incorporar a tecnologia PowerVia no seu processo de fabrico até 2024. Ao fazê-lo, os processadores da empresa poderão melhorar significativamente a eficiência energética e permitir que a Intel alcance concorrentes como a AMD e a TSMC, que têm vindo a produzir chips mais potentes e eficientes nos últimos anos.

O futuro da tecnologia de fabrico de chips parece promissor, uma vez que a Intel continua a inovar e a fazer descobertas como o processo PowerVia, preparando o terreno para uma nova era de eficiência e desempenho dos processadores.