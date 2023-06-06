كشفت شركة إنتل ، الشركة الرائدة في صناعة الرقائق ، مؤخرًا عن عمليتها المبتكرة لصنع الرقائق المسماة PowerVia ، والتي تهدف إلى إنشاء معالجات أكثر كفاءة. ستقدم الشركة تفاصيل حول الاختراق في ورقتين في ندوة VLSI القادمة ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن Intel.

تعد الرقائق الأصغر حجمًا والأكثر كفاءة في استخدام الطاقة ضرورية لشركة Intel لتحقيق أهداف خارطة طريق المنتج المحددة في عام 2021. مع عملية PowerVia ، تخطط Intel لتوصيل الطاقة مباشرة إلى مكونات الرقاقة بدلاً من استخدام الطريقة الحالية ، والتي تتضمن توجيه الطاقة حول محيط الشريحة ومن خلال طبقات مزدحمة من أسلاك الطاقة والإشارة. ستضع هذه التقنية الجديدة قضبان طاقة على الجانب الخلفي للرقاقة ، مما يلغي شبكة الأسلاك المعقدة التي نراها عادة في تصنيع الرقائق.

نتيجة لعملية PowerVia ، تتمتع أسلاك الطاقة والإشارة بمساحة أكبر للتوسع ، مما يجعلها أكبر وأكثر قدرة على التوصيل. يمكن أن تمنح هذه الخطوة المبتكرة إنتل ميزة كبيرة في استعادة أرضيتها المفقودة في عالم عالي التنافسية لتصنيع المعالجات.

أثبتت Intel صحة حل PowerVia من خلال شريحة اختبار Blue Sky Creek الخاصة بها ، والتي تستند إلى مجموعة أساسية فعالة لاستخدامها في معالج Meteor Lake PC القادم. أفادت الشركة أن الطريقة الجديدة تتيح توصيل طاقة أكثر كفاءة وتجربة أسلاك إشارة محسنة بشكل عام.

تهدف إنتل إلى دمج تقنية PowerVia في عملية التصنيع الخاصة بها بحلول عام 2024. ومن خلال القيام بذلك ، يمكن لمعالجات الشركة تعزيز كفاءة الطاقة بشكل كبير والسماح لشركة Intel بمواكبة المنافسين مثل AMD و TSMC ، الذين كانوا ينتجون شرائح أكثر قوة وكفاءة لـ خلال السنوات القليلة الماضية.

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يبدو مستقبل تكنولوجيا صناعة الرقائق واعدًا مع استمرار إنتل في الابتكار وتحقيق اختراقات مثل عملية PowerVia ، مما يمهد الطريق لعصر جديد في كفاءة المعالج وأدائه.