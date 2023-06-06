Intel, лидер в индустрии производства микросхем, недавно раскрыл свой инновационный процесс производства микросхем под названием PowerVia, который направлен на создание более эффективных процессоров. Согласно пресс-релизу Intel, компания представит подробности этого прорыва в двух докладах на предстоящем VLSI Symposium.

Более компактные и энергоэффективные чипы необходимы Intel для достижения целей дорожной карты, намеченных на 2021 год. В рамках технологического процесса PowerVia Intel планирует подавать питание непосредственно на компоненты чипа, а не использовать текущий метод, который предполагает прокладку питания по периметру чипа и через перегруженные слои силовых и сигнальных проводов. Новая технология позволит разместить шины питания на обратной стороне чипа, устраняя сложную паутину проводов, обычно встречающуюся при производстве чипов.

В результате применения технологии PowerVia силовые и сигнальные провода имеют больше пространства для расширения, что делает их более крупными и более проводящими. Этот инновационный шаг потенциально может дать Intel значительное преимущество в возвращении утраченных позиций в высококонкурентном мире производства процессоров.

Intel продемонстрировала действенность решения PowerVia на своем тестовом чипе Blue Sky Creek, который основан на эффективном наборе ядер, который будет использоваться в предстоящем процессоре Meteor Lake для ПК. Компания сообщает, что новый метод позволяет более эффективно подавать питание и в целом улучшить качество проводки сигнала.

Intel намерена внедрить технологию PowerVia в свой производственный процесс к 2024 году. Благодаря этому процессоры компании смогут значительно повысить энергоэффективность и позволят Intel догнать таких конкурентов, как AMD и TSMC, которые в последние несколько лет выпускают более мощные и эффективные чипы.

В постоянно развивающемся мире технологий и разработок такие компании, как Intel, не одиноки в своем стремлении к инновациям. Платформы No-code, такие как AppMaster.io, также расширяют границы, предоставляя пользователям возможность создавать комплексные и масштабируемые внутренние, веб- и мобильные приложения без необходимости традиционных навыков кодирования. No-code платформы, такие как AppMaster.io, выравнивают игровое поле в отрасли, предоставляя малым и средним предприятиям возможность создавать экономичные и эффективные приложения для удовлетворения своих бизнес-потребностей.

Будущее технологии производства микросхем выглядит многообещающим, поскольку Intel продолжает внедрять инновации и совершать такие прорывы, как технологический процесс PowerVia, создавая основу для новой эры в эффективности и производительности процессоров.