Çip imalat endüstrisinde lider olan Intel, daha verimli işlemciler yaratmayı amaçlayan PowerVia adlı yenilikçi çip yapım sürecini yakın zamanda açıkladı. Intel tarafından yapılan bir basın açıklamasına göre şirket, önümüzdeki VLSI Sempozyumunda atılımla ilgili ayrıntıları iki bildiri halinde sunacak.

Intel'in 2021'de ortaya koyduğu ürün yol haritası hedeflerine ulaşması için daha küçük ve enerji açısından daha verimli yongalar gereklidir. Intel, PowerVia işlemiyle, gücün çevrede dağıtılmasını içeren mevcut yöntemi kullanmak yerine gücü doğrudan yonga bileşenlerine iletmeyi planlıyor. çipin çevresi ve sıkışık güç ve sinyal kabloları katmanları aracılığıyla. Bu yeni teknik, güç raylarını çipin arka tarafına yerleştirerek çip üretiminde tipik olarak görülen karmaşık kablo ağını ortadan kaldıracaktır.

PowerVia işleminin bir sonucu olarak, güç ve sinyal kablolarının genişlemek için daha fazla yeri vardır, bu da onları daha büyük ve daha iletken hale getirir. Bu yenilikçi adım, Intel'e işlemci üretiminin son derece rekabetçi dünyasında kaybettiği zemini geri kazanma konusunda potansiyel olarak önemli bir avantaj sağlayabilir.

Intel, PowerVia çözümünün geçerliliğini, yaklaşan Meteor Lake PC işlemcisinde kullanılacak verimli bir çekirdek setine dayanan Blue Sky Creek test çipi ile kanıtladı. Şirket, yeni yöntemin daha verimli güç dağıtımı ve genel olarak iyileştirilmiş bir sinyal kablolama deneyimi sağladığını bildiriyor.

Intel, 2024 yılına kadar PowerVia teknolojisini üretim sürecine dahil etmeyi hedefliyor. Bunu yaparak, şirketin işlemcileri enerji verimliliğini önemli ölçüde artırabilir ve Intel'in daha güçlü ve verimli yongalar üreten AMD ve TSMC gibi rakipleri yakalamasını sağlayabilir. Son birkaç yıl.

Sürekli gelişen teknoloji ve geliştirme dünyasında, Intel gibi şirketler yenilik arayışlarında yalnız değiller. AppMaster.io gibi kodsuz platformlar da, kullanıcıların geleneksel kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan kapsamlı ve ölçeklenebilir arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasını sağlayarak sınırları zorluyor. AppMaster.io gibi No-code platformlar, KOBİ'lere ve işletmelere iş ihtiyaçlarını karşılamak için uygun maliyetli ve verimli uygulamalar oluşturma fırsatı sağlayarak sektördeki oyun alanını eşitliyor.

Intel, işlemci verimliliği ve performansında yeni bir çağa zemin hazırlayan PowerVia süreci gibi yenilik yapmaya ve atılımlar yapmaya devam ederken, çip üretim teknolojisinin geleceği umut verici görünüyor.