Intel, leader nel settore della produzione di chip, ha recentemente svelato il suo innovativo processo di produzione di chip chiamato PowerVia, che mira a creare processori più efficienti. Secondo un comunicato stampa di Intel, l'azienda presenterà i dettagli di questa innovazione in due documenti al prossimo VLSI Symposium.

Chip più piccoli e più efficienti dal punto di vista energetico sono essenziali per Intel per raggiungere gli obiettivi della sua roadmap di prodotti fissati nel 2021. Con il processo PowerVia, Intel intende fornire l'alimentazione direttamente ai componenti del chip anziché utilizzare il metodo attuale, che prevede l'instradamento dell'alimentazione lungo il perimetro del chip e attraverso strati congestionati di cavi di alimentazione e di segnale. La nuova tecnica prevede di collocare i binari di alimentazione sul retro del chip, eliminando la complessa rete di cablaggi tipica della produzione di chip.

Grazie al processo PowerVia, i fili di alimentazione e di segnale hanno più spazio per espandersi, diventando più grandi e più conduttivi. Questo passo innovativo potrebbe potenzialmente dare a Intel un vantaggio significativo nel recuperare il terreno perduto nel mondo altamente competitivo della produzione di processori.

Intel ha dimostrato la validità della soluzione PowerVia con il suo chip di prova Blue Sky Creek, basato su un efficiente set di core da utilizzare nel prossimo processore per PC Meteor Lake. L'azienda riferisce che il nuovo metodo consente un'erogazione di energia più efficiente e un'esperienza di cablaggio del segnale complessivamente migliore.

Intel intende incorporare la tecnologia PowerVia nel proprio processo produttivo entro il 2024. In questo modo, i processori dell'azienda potrebbero migliorare significativamente l'efficienza energetica e consentire a Intel di recuperare il ritardo rispetto a concorrenti come AMD e TSMC, che negli ultimi anni hanno prodotto chip più potenti ed efficienti.

Il futuro della tecnologia di produzione dei chip è promettente: Intel continua a innovare e a fare progressi come il processo PowerVia, ponendo le basi per una nuova era di efficienza e prestazioni dei processori.