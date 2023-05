Instagram a introduit un nouveau moyen pour les annonceurs d'atteindre des clients potentiels en activant des publicités dans les résultats de recherche via le site Instagram Marketing API. Lorsque les utilisateurs recherchent des termes spécifiques, tels que "Soins de la peau", des publicités personnalisées apparaîtront dans leurs fils de résultats de recherche, accompagnées d'une étiquette "Sponsorisé" sous le nom du compte de l'annonceur. Cette initiative devrait permettre d'augmenter les revenus de Meta, qui a connu une baisse de la demande de publicité.

Afin de lutter contre la baisse des ventes de publicité, Instagram a annoncé pour la première fois en mars qu'il testerait des publicités dans les résultats de recherche. L'objectif était de cibler les utilisateurs qui recherchent activement des entreprises, des produits et du contenu, afin de créer une plateforme publicitaire plus efficace. Le lancement de ce nouvel emplacement publicitaire pourrait ne pas plaire à tous les utilisateurs, car les publicités occupent désormais une zone supplémentaire au sein du réseau social.

Dans un billet de blog, Instagram a déclaré : "À partir d'aujourd'hui, nous autorisons les publicités dans les résultats de recherche Instagram via le site Instagram Marketing API. Ce nouveau placement publicitaire sera disponible sur toutes les versions actuelles de l'API Marketing et ne nécessite pas de mise à jour. "Avec ce nouvel ajout, vous pourrez mettre à jour votre application pour permettre à vos clients de créer et de prévisualiser des publicités dans les résultats de recherche d'Instagram via l'API."

Cette innovation publicitaire arrive à un moment crucial pour Meta, qui a dû faire face à une faible demande publicitaire. La société a signalé une baisse des ventes de publicités au cours de trois trimestres consécutifs, mais a réussi à augmenter légèrement ses recettes publicitaires d'environ 4,1 % au premier trimestre 2023. Pour stimuler davantage les recettes publicitaires, Meta a précédemment introduit deux nouveaux emplacements publicitaires sur Instagram, ainsi qu'un nouveau format publicitaire pour Facebook Reels, et a commencé à autoriser les annonceurs à diffuser des publicités sur la page d'accueil d'Explore et les flux de profils.

Parallèlement à l'annonce des publicités dans les résultats de recherche, Instagram a également lancé Reminder Ads. Ces publicités permettent aux entreprises d'annoncer, de rappeler et de notifier plus facilement aux utilisateurs les événements à venir ou les lancements de produits susceptibles de les intéresser. L'objectif des publicités de rappel est de sensibiliser et d'anticiper les événements et les promotions à venir. Les utilisateurs peuvent choisir de recevoir des rappels sous la forme de trois notifications Instagram : une la veille de l'événement ou du lancement, une 15 minutes avant et une au moment de l'événement ou du lancement.

