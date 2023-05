Instagram heeft een nieuwe manier geïntroduceerd voor adverteerders om potentiële klanten te bereiken door advertenties in zoekresultaten mogelijk te maken via de Instagram Marketing API. Wanneer gebruikers zoeken naar specifieke termen, zoals "Huidverzorging", zullen aangepaste advertenties verschijnen in hun feeds met zoekresultaten, vergezeld van een "Gesponsord" label onder de accountnaam van de adverteerder. Deze stap zal naar verwachting een inkomstenboost opleveren voor Meta, dat te kampen heeft met een dalende vraag naar advertenties.

In een poging om de dalende advertentieverkoop tegen te gaan, kondigde Instagram in maart voor het eerst aan dat het advertenties in de zoekresultaten zou testen. Ze mikten op gebruikers die actief zoeken naar bedrijven, producten en inhoud, om zo een effectiever advertentieplatform te creëren. De lancering van deze nieuwe advertentieplaatsing zal misschien niet alle gebruikers aanspreken, omdat advertenties nu een extra gebied binnen het sociale netwerk innemen.

In een blogpost verklaarde Instagram: "Vanaf vandaag staan we advertenties toe in de zoekresultaten van Instagram via de Instagram Marketing API. Deze nieuwe advertentieplaatsing zal beschikbaar zijn op alle huidige Marketing API-versies en vereist geen upgrade. "Met deze nieuwe toevoeging kunt u uw app bijwerken zodat uw klanten via de API advertenties in Instagram-zoekresultaten kunnen maken en bekijken."

Deze advertentie-innovatie komt op een cruciaal moment voor Meta, dat kampt met een zwakke advertentievraag. Het bedrijf meldde een dalende advertentieverkoop in drie opeenvolgende kwartalen, maar wist zijn advertentie-inkomsten in Q1 2023 licht te verhogen met ongeveer 4,1%. Om de advertentie-inkomsten verder te stimuleren, introduceerde Meta eerder twee nieuwe advertentieslots op Instagram, evenals een nieuw advertentieformaat voor Facebook Reels, en begon het adverteerders toe te staan advertenties te draaien op de Explore homepage en profiel feeds.

Samen met de aankondiging van advertenties in de zoekresultaten, lanceerde Instagram ook Reminder Ads. Deze advertenties maken het gemakkelijker voor bedrijven om gebruikers aan te kondigen, te herinneren en op de hoogte te brengen van komende evenementen of productlanceringen die hen kunnen interesseren. Het doel van Reminder Ads is om bewustzijn en anticipatie op te bouwen voor toekomstige evenementen en promoties. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om herinneringen te ontvangen in de vorm van drie Instagram-meldingen: één de dag voor het evenement of de lancering, één 15 minuten ervoor en één op het moment van het evenement of de lancering.

Aangezien platforms zoals Instagram zich blijven ontwikkelen, bieden no-code oplossingen, zoals het AppMaster-platform, bedrijven de nodige tools om eenvoudig web-, mobiele en back-end applicaties te creëren en te beheren zonder afhankelijk te zijn van traditionele coderingstechnieken. Dit helpt ook bij het genereren van kosteneffectieve en efficiënte app-ontwikkeling, die tegemoetkomt aan de uiteenlopende behoeften van verschillende sectoren, van kleine bedrijven tot organisaties op ondernemingsniveau.