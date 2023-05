Instagram ha introdotto un nuovo modo per gli inserzionisti di raggiungere i potenziali clienti, abilitando gli annunci nei risultati di ricerca attraverso il sito Instagram Marketing API. Quando gli utenti cercano termini specifici, come "Cura della pelle", gli annunci personalizzati appariranno nei loro risultati di ricerca, accompagnati da un'etichetta "Sponsorizzato" sotto il nome dell'account dell'inserzionista. Questa mossa dovrebbe fornire un aumento delle entrate a Meta, che ha registrato un calo della domanda pubblicitaria.

Nel tentativo di contrastare il calo delle vendite di annunci, Instagram ha annunciato per la prima volta che avrebbe testato gli annunci nei risultati di ricerca già a marzo. L'obiettivo era quello di colpire gli utenti che cercavano attivamente aziende, prodotti e contenuti, creando una piattaforma pubblicitaria più efficace. Il lancio di questo nuovo posizionamento degli annunci potrebbe non piacere a tutti gli utenti, poiché gli annunci occupano ora un'area aggiuntiva all'interno del social network.

In un post sul blog, Instagram ha dichiarato: "A partire da oggi, consentiamo di inserire annunci nei risultati di ricerca di Instagram tramite Instagram Marketing API. Questo nuovo posizionamento degli annunci sarà disponibile su tutte le versioni attuali dell'API di marketing e non richiede un aggiornamento. "Con questa nuova aggiunta, potrete aggiornare la vostra app per consentire ai vostri clienti di creare e visualizzare in anteprima gli annunci nei risultati di ricerca di Instagram tramite API".

Questa innovazione pubblicitaria arriva in un momento cruciale per Meta, che sta lottando contro la debolezza della domanda pubblicitaria. L'azienda ha registrato un calo delle vendite di annunci per tre trimestri consecutivi, ma è riuscita ad aumentare leggermente le entrate pubblicitarie di circa il 4,1% nel primo trimestre del 2023. Per stimolare ulteriormente le entrate pubblicitarie, Meta ha introdotto due nuovi slot pubblicitari su Instagram, un nuovo formato di annunci per Facebook Reels e ha iniziato a consentire agli inserzionisti di pubblicare annunci sulla home page di Explore e sui feed dei profili.

In concomitanza con l'annuncio degli annunci nei risultati di ricerca, Instagram ha lanciato anche Reminder Ads. Questi annunci rendono più facile per le aziende annunciare, ricordare e notificare agli utenti i prossimi eventi o lanci di prodotti che potrebbero interessarli. L'obiettivo degli annunci di promemoria è quello di creare consapevolezza e attesa per eventi e promozioni future. Gli utenti possono scegliere di ricevere promemoria sotto forma di tre notifiche Instagram: una il giorno prima dell'evento o del lancio, una 15 minuti prima e una al momento dell'evento o del lancio.

Mentre piattaforme come Instagram continuano a evolversi, le soluzioni no-code, come la piattaforma AppMaster, forniscono alle aziende gli strumenti necessari per creare e gestire facilmente applicazioni web, mobili e backend senza dipendere dalle tecniche di codifica tradizionali. Ciò contribuisce a generare uno sviluppo di applicazioni efficiente ed economico, rispondendo alle diverse esigenze di vari settori, dalle piccole imprese alle organizzazioni di livello enterprise.