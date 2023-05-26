Instagram为广告商引入了一种新的方式，通过Instagram Marketing API ，在搜索结果中启用广告。当用户搜索特定的词汇，如 "护肤"，定制的广告将出现在他们的搜索结果馈送中，同时在广告商的账户名称下面有一个 "赞助 "标签。此举有望为Meta ，该网站一直在经历着广告需求的下降。

为了应对广告销售的下降，Instagram在3月份首次宣布将在搜索结果中测试广告。他们旨在针对积极搜索企业、产品和内容的用户，创造一个更有效的广告平台。这种新的广告位置的推出可能不会吸引所有用户，因为广告现在在社交网络中占据了一个额外的区域。

Instagram在一篇博客文章中说："从今天开始，我们现在允许在Instagram搜索结果中通过Instagram Marketing API 。这个新的广告位置将在所有当前的营销API版本上提供，不需要升级。"有了这个新增加的功能，你将能够更新你的应用程序，使你的客户能够通过API在Instagram搜索结果中创建和预览广告。"

这一广告创新是在Meta公司的关键时刻出现的，Meta公司一直在为疲软的广告需求而挣扎。该公司连续三个季度报告广告销售额下降，但在2023年第一季度设法将广告收入略微提高了约4.1%。为了进一步刺激广告收入，Meta此前在Instagram上推出了两个新的广告位，以及Facebook Reels的新广告格式，并开始允许广告商在Explore主页和个人资料馈送上运行广告。

在宣布搜索结果中的广告的同时，Instagram还推出了Reminder Ads 。这些广告使企业更容易宣布、提醒和通知用户即将发生的他们可能感兴趣的事件或产品发布。提醒广告的目的是建立对未来活动和促销活动的认识和期待。用户可以选择以三个Instagram通知的形式接收提醒：一个是活动或发布前一天，一个是活动前15分钟，一个是活动或发布时的通知。

随着Instagram等平台的不断发展，无代码解决方案，如AppMaster平台，为企业提供了必要的工具，以轻松创建和管理网络、移动和后端应用程序，而无需依赖传统的编码技术。这也有助于产生成本效益和高效的应用开发，解决从小型企业到企业级组织的不同需求。