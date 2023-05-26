قدم Instagram طريقة جديدة للمعلنين للوصول إلى العملاء المحتملين من خلال تمكين الإعلانات في نتائج البحث من خلال Instagram Marketing API. عندما يبحث المستخدمون عن مصطلحات معينة ، مثل "العناية بالبشرة" ، ستظهر الإعلانات المخصصة في خلاصات نتائج البحث ، مصحوبة بعلامة "دعائية" أسفل اسم حساب المعلن. من المتوقع أن توفر هذه الخطوة زيادة في الإيرادات لشركة Meta ، التي شهدت انخفاضًا في الطلب على الإعلانات.

في محاولة لمكافحة انخفاض مبيعات الإعلانات ، أعلن Instagram لأول مرة أنه سيختبر الإعلانات في نتائج البحث في مارس. كانت تهدف إلى استهداف المستخدمين الذين يبحثون بنشاط عن الشركات والمنتجات والمحتوى ، وإنشاء نظام أساسي للإعلان أكثر فعالية. قد لا يروق إطلاق موضع الإعلان الجديد هذا لجميع المستخدمين ، حيث تشغل الإعلانات الآن مساحة إضافية داخل الشبكة الاجتماعية.

صرح Instagram في منشور بالمدونة ، "بدءًا من اليوم ، نسمح الآن بالإعلانات في نتائج بحث Instagram عبر Instagram Marketing API. سيكون موضع الإعلانات الجديد هذا متاحًا في جميع إصدارات واجهة برمجة تطبيقات التسويق الحالية ، ولا يتطلب ترقية." مع هذه الإضافة الجديدة ، ستتمكن من تحديث تطبيقك لتمكين عملائك من إنشاء ومعاينة الإعلانات في نتائج بحث Instagram عبر API. "

يأتي هذا الابتكار الإعلاني في وقت حرج لشركة Meta ، التي تعاني من ضعف الطلب على الإعلانات. أبلغت الشركة عن انخفاض مبيعات الإعلانات في ثلاثة فصول متتالية ، لكنها تمكنت من زيادة عائداتها الإعلانية بشكل طفيف بنحو 4.1٪ في الربع الأول من عام 2023. ولتحفيز إيرادات الإعلانات بشكل أكبر ، قدمت Meta في السابق شريحتين إعلانيتين جديدتين على Instagram ، بالإضافة إلى شكل إعلان جديد لـ Facebook Reels ، وبدأت في السماح للمعلنين بتشغيل الإعلانات على صفحة Explore الرئيسية وخلاصات الملف الشخصي.

بالتزامن مع الإعلان عن الإعلانات في نتائج البحث ، أطلق Instagram أيضًا Reminder Ads. تسهل هذه الإعلانات على الشركات إعلان وتذكير وإخطار المستخدمين بالأحداث القادمة أو إطلاق المنتجات التي قد تهمهم. الهدف من Reminder Ads هو بناء الوعي والترقب للأحداث والعروض الترويجية المستقبلية. يمكن للمستخدمين اختيار تلقي تذكيرات في شكل ثلاثة إشعارات على Instagram: واحد في اليوم السابق للحدث أو الإطلاق ، وواحد قبله بـ 15 دقيقة ، وواحد في وقت الحدث أو الإطلاق.

مع استمرار تطور الأنظمة الأساسية مثل Instagram ، فإن الحلول الخالية من الأكواد ، مثل منصة AppMaster ، تزود الشركات بالأدوات اللازمة لإنشاء وإدارة تطبيقات الويب والجوال والخلفية بسهولة دون الاعتماد على تقنيات الترميز التقليدية. يساعد هذا أيضًا في إنشاء تطبيقات فعالة من حيث التكلفة وفعالة ، وتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف القطاعات من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات على مستوى المؤسسات.