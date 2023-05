Instagram hat eine neue Möglichkeit für Werbetreibende eingeführt, potenzielle Kunden zu erreichen, indem Anzeigen in den Suchergebnissen über Instagram Marketing API geschaltet werden können. Wenn Nutzer nach bestimmten Begriffen wie "Hautpflege" suchen, erscheinen maßgeschneiderte Anzeigen in ihren Suchergebnissen, begleitet von einem "Sponsored"-Label unter dem Kontonamen des Werbetreibenden. Es wird erwartet, dass dieser Schritt die Einnahmen von Meta ankurbeln wird, das einen Rückgang der Werbenachfrage zu verzeichnen hat.

In dem Bestreben, die sinkenden Werbeumsätze zu bekämpfen, kündigte Instagram bereits im März an, dass es Anzeigen in den Suchergebnissen testen würde. Ziel war es, Nutzer anzusprechen, die aktiv nach Unternehmen, Produkten und Inhalten suchen, und so eine effektivere Werbeplattform zu schaffen. Die Einführung dieser neuen Anzeigenplatzierung mag nicht allen Nutzern gefallen, da die Anzeigen nun einen zusätzlichen Bereich innerhalb des sozialen Netzwerks einnehmen.

In einem Blog-Beitrag erklärte Instagram: "Ab heute ermöglichen wir Anzeigen in den Instagram-Suchergebnissen über die Instagram Marketing API. Diese neue Anzeigenplatzierung ist für alle aktuellen Marketing-API-Versionen verfügbar und erfordert kein Upgrade. "Mit dieser neuen Ergänzung können Sie Ihre App aktualisieren, um Ihren Kunden die Erstellung und Vorschau von Anzeigen in den Instagram-Suchergebnissen über die API zu ermöglichen."

Diese Werbe-Innovation kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Meta, das mit einer schwachen Werbenachfrage zu kämpfen hat. Das Unternehmen meldete in drei aufeinanderfolgenden Quartalen rückläufige Werbeumsätze, konnte aber im ersten Quartal 2023 seine Werbeeinnahmen um rund 4,1 % leicht steigern. Um die Werbeeinnahmen weiter anzukurbeln, hatte Meta zuvor zwei neue Anzeigenplätze auf Instagram sowie ein neues Anzeigenformat für Facebook Reels eingeführt und Werbetreibenden die Schaltung von Anzeigen auf der Explore-Startseite und den Profil-Feeds gestattet.

In Verbindung mit der Ankündigung von Anzeigen in den Suchergebnissen führte Instagram auch Reminder Ads ein. Diese Anzeigen erleichtern es Unternehmen, Nutzer auf bevorstehende Veranstaltungen oder Produkteinführungen hinzuweisen, die sie interessieren könnten. Das Ziel von Reminder Ads ist es, das Bewusstsein und die Vorfreude auf zukünftige Ereignisse und Aktionen zu steigern. Die Nutzer können wählen, ob sie Erinnerungen in Form von drei Instagram-Benachrichtigungen erhalten möchten: eine am Tag vor der Veranstaltung oder Markteinführung, eine 15 Minuten vorher und eine zum Zeitpunkt der Veranstaltung oder Markteinführung.

