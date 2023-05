O Instagram introduziu uma nova forma de os anunciantes chegarem a potenciais clientes, permitindo anúncios nos resultados de pesquisa através do Instagram Marketing API. Quando os utilizadores pesquisam termos específicos, como "Cuidados com a pele", aparecem anúncios personalizados nos feeds de resultados de pesquisa, acompanhados de uma etiqueta "Patrocinado" por baixo do nome da conta do anunciante. Espera-se que esta medida aumente as receitas do Meta, que tem vindo a registar um declínio na procura de publicidade.

Num esforço para combater a queda das vendas de anúncios, o Instagram anunciou pela primeira vez que iria testar anúncios nos resultados de pesquisa em Março. O objectivo era visar os utilizadores que procuram activamente empresas, produtos e conteúdos, criando uma plataforma de publicidade mais eficaz. O lançamento desta nova colocação de anúncios pode não agradar a todos os utilizadores, uma vez que os anúncios ocupam agora uma área adicional dentro da rede social.

Numa publicação no blogue, o Instagram afirmou: "A partir de hoje, passamos a permitir a colocação de anúncios nos resultados de pesquisa do Instagram através do Instagram Marketing API. Esta nova colocação de anúncios estará disponível em todas as versões actuais da API de marketing e não requer uma actualização. "Com esta nova adição, poderá actualizar a sua aplicação para permitir que os seus clientes criem e visualizem anúncios nos resultados de pesquisa do Instagram através da API."

Esta inovação publicitária surge numa altura crucial para a Meta, que se tem debatido com uma fraca procura de publicidade. A empresa registou um declínio nas vendas de anúncios em três trimestres consecutivos, mas conseguiu aumentar ligeiramente a sua receita de anúncios em cerca de 4,1% no primeiro trimestre de 2023. Para estimular ainda mais as receitas publicitárias, a Meta introduziu anteriormente duas novas faixas horárias de anúncios no Instagram, bem como um novo formato de anúncio para o Facebook Reels, e começou a permitir que os anunciantes publicassem anúncios na página inicial do Explore e nos feeds de perfil.

Em conjunto com o anúncio de anúncios nos resultados de pesquisa, o Instagram também lançou o Reminder Ads. Estes anúncios facilitam às empresas anunciar, lembrar e notificar os utilizadores de eventos futuros ou lançamentos de produtos que lhes possam interessar. O objectivo dos anúncios de lembrete é criar consciência e antecipação para futuros eventos e promoções. Os utilizadores podem optar por receber lembretes sob a forma de três notificações do Instagram: uma no dia anterior ao evento ou lançamento, uma 15 minutos antes e uma no momento do evento ou lançamento.

