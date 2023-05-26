Instagram предложил рекламодателям новый способ привлечь потенциальных клиентов, включив рекламу в результаты поиска через сайт Instagram Marketing API. Когда пользователи будут искать определенные термины, например, "уход за кожей", в их ленте результатов поиска появится настроенная реклама, сопровождаемая надписью "Sponsored" под именем аккаунта рекламодателя. Ожидается, что этот шаг позволит увеличить доходы Meta, который переживает спад спроса на рекламу.

Пытаясь бороться с падением продаж рекламы, Instagram впервые объявил о тестировании рекламы в результатах поиска еще в марте. Они были нацелены на пользователей, активно ищущих предприятия, продукты и контент, создавая более эффективную рекламную платформу. Запуск этого нового размещения рекламы может понравиться не всем пользователям, поскольку теперь объявления занимают дополнительную область в социальной сети.

В своем блоге Instagram заявил: "С сегодняшнего дня мы разрешаем размещение рекламы в результатах поиска Instagram через сайт Instagram Marketing API. Это новое размещение рекламы будет доступно на всех текущих версиях Marketing API и не требует обновления". "С этим новым дополнением вы сможете обновить свое приложение, чтобы ваши клиенты могли создавать и просматривать рекламу в результатах поиска Instagram через API".

Эта рекламная инновация появилась в решающий момент для Meta, которая борется со слабым спросом на рекламу. Компания сообщала о снижении продаж рекламы в течение трех кварталов подряд, однако в первом квартале 2023 года ей удалось немного увеличить доход от рекламы примерно на 4,1%. Для дальнейшего стимулирования доходов от рекламы Meta ранее ввела два новых рекламных слота в Instagram, а также новый формат рекламы в Facebook Reels, и начала разрешать рекламодателям размещать рекламу на главной странице Explore и в ленте профилей.

Одновременно с объявлением о размещении рекламы в результатах поиска, Instagram также запустил Reminder Ads. Эти объявления упрощают для компаний процесс объявления, напоминания и оповещения пользователей о предстоящих событиях или запуске продуктов, которые могут их заинтересовать. Цель объявлений-напоминаний - повысить осведомленность и предвкушение будущих событий и рекламных акций. Пользователи могут выбрать получение напоминаний в виде трех уведомлений Instagram: одно за день до события или запуска, одно за 15 минут до него и одно в момент события или запуска.

Поскольку такие платформы, как Instagram, продолжают развиваться, решения без кода, такие как платформа AppMaster, предоставляют предприятиям необходимые инструменты для легкого создания и управления веб-, мобильными и внутренними приложениями без использования традиционных методов кодирования. Это также помогает создавать экономичные и эффективные приложения, удовлетворяя разнообразные потребности различных секторов - от малого бизнеса до организаций корпоративного уровня.