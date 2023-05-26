Instagram, Instagram Marketing API aracılığıyla arama sonuçlarında reklamları etkinleştirerek reklamverenlerin potansiyel müşterilere ulaşması için yeni bir yol tanıttı. Kullanıcılar "Cilt Bakımı" gibi belirli terimleri aradıklarında, arama sonuçları akışlarında reklamverenin hesap adının altında "Sponsorlu" etiketiyle birlikte özelleştirilmiş reklamlar görünür. Bu hamlenin, reklam talebinde düşüş yaşayan Meta gelir artışı sağlaması bekleniyor.

Düşen reklam satışlarıyla mücadele etmek için Instagram, ilk olarak Mart ayında arama sonuçlarında reklamları test edeceğini duyurmuştu. Aktif olarak işletmeleri, ürünleri ve içeriği arayan kullanıcıları hedefleyerek daha etkili bir reklam platformu oluşturmayı amaçladılar. Reklamlar artık sosyal ağ içinde ek bir alanı kapladığından, bu yeni reklam yerleşiminin lansmanı tüm kullanıcılara hitap etmeyebilir.

Bir blog yazısında Instagram, "Bugünden itibaren, artık Instagram Marketing API aracılığıyla Instagram arama sonuçlarında reklamlara izin veriyoruz. Bu yeni reklam yerleşimi, mevcut tüm Pazarlama API sürümlerinde kullanılabilecek ve bir yükseltme gerektirmeyecek." Bu yeni eklemeyle, müşterilerinizin API aracılığıyla Instagram arama sonuçlarında reklam oluşturmasını ve önizlemesini sağlamak için uygulamanızı güncelleyebileceksiniz."

Bu reklam yeniliği, zayıf reklam talebiyle mücadele eden Meta için çok önemli bir zamanda geldi. Şirket, reklam satışlarının art arda üç çeyrekte düştüğünü bildirdi, ancak 2023'ün ilk çeyreğinde reklam gelirini yaklaşık %4,1 oranında biraz artırmayı başardı. Meta, reklam gelirini daha da artırmak için daha önce Instagram'da iki yeni reklam alanı ve yeni bir reklam biçimi sunmuştu. Facebook Reels için ve reklamverenlerin Keşfet ana sayfasında ve profil akışlarında reklam yayınlamasına izin vermeye başladı.

Arama sonuçlarında reklamların duyurulması ile birlikte Instagram, Reminder Ads da yayına aldı. Bu reklamlar, işletmelerin yaklaşan etkinlikleri veya ilgilerini çekebilecek ürün lansmanlarını duyurmasını, hatırlatmasını ve kullanıcılara bildirmesini kolaylaştırır. Hatırlatıcı Reklamların amacı, gelecekteki etkinlikler ve promosyonlar için farkındalık ve beklenti oluşturmaktır. Kullanıcılar, üç Instagram bildirimi şeklinde hatırlatıcı almayı seçebilir: biri etkinlikten veya lansmandan önceki gün, biri 15 dakika önce ve biri etkinlik veya lansman sırasında.

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