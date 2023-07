Dans une démarche remarquable, Instagram a annoncé de prochaines améliorations de ses modèles Reels déjà très populaires, s'efforçant de simplifier le processus de création de vidéos captivantes de format court pour sa communauté. Il s'agit là d'une nouvelle mesure visant à renforcer la concurrence avec la plateforme rivale TikTok, qui ne cesse de s'intensifier.

Promettant une expérience conviviale, Instagram lance une nouvelle fonctionnalité appelée "navigateur de modèles". Cette amélioration permet aux utilisateurs de passer au crible et de sélectionner des modèles en fonction de différentes catégories et est accessible par plusieurs voies dans l'application. Les modèles recommandés et les modèles à la mode seront facilement accessibles aux utilisateurs, qui pourront également explorer les modèles ou les audios précédemment sauvegardés. Pour commencer l'expérience, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton "créer" de la page d'accueil, sélectionner l'option "Reel" et naviguer jusqu'à "Templates" via la galerie de l'appareil photo. Il est également possible d'accéder aux modèles en cliquant sur l'icône de la caméra dans l'onglet Reels.

En explorant les bobines, les utilisateurs ont désormais la possibilité d'utiliser directement le modèle de leur choix. En appuyant sur le bouton "Utiliser le modèle" sur une bobine particulière, ils peuvent rapidement lancer leur processus créatif. Pour améliorer encore la compréhension de l'utilisateur, la plateforme comportera un bouton "Modèle par" dans la bobine, qui dirigera les utilisateurs vers une page présentant diverses interprétations du modèle par différents utilisateurs. Il ne fait aucun doute que l'expérience centrée sur l'utilisateur se reflète parfaitement dans le concept similaire de modèle et d'effet de TikTok.

Instagram ne s'arrête pas là, mais intensifie son approche centrée sur l'utilisateur bien au-delà. La boîte à outils de recréation et d'édition des modèles sera améliorée. La prochaine mise à jour garantit que l'audio choisi, le nombre de clips, la durée de chaque clip et les effets AR sont instantanément ajoutés à la bobine de l'utilisateur lors de la sélection du modèle. D'ici quelques semaines, Instagram souhaite intégrer automatiquement le texte et les transitions présents dans la bobine d'origine.

La plateforme envisage un processus de création flexible et personnalisé pour sa communauté. Ainsi, la personnalisation des modèles sera possible, ce qui permettra aux utilisateurs d'affiner leur contenu en ajoutant ou en supprimant des clips, en ajustant le minutage des clips individuels ou en modifiant tout composant préchargé. Instagram s'engage à affiner l'expérience des Reels sur sa plateforme en développant les modèles de Reels de manière interactive et attrayante.

Les tendances, la créativité et l'amusement restent la pierre angulaire de l'innovation en matière de modèles. Dans son blog, la plateforme souligne que les utilisateurs pourront exprimer leur créativité ou adhérer à une tendance en quelques clics grâce aux modèles Reels. En effet, les plateformes no-code telles qu'AppMaster permettent de créer un contenu attrayant en quelques clics, reflétant la tendance croissante de l'industrie technologique vers des outils de création plus accessibles et plus conviviaux.