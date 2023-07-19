Dikkate değer bir hareketle Instagram, zaten popüler olan Reels şablonlarında yakında yapılacak geliştirmeleri duyurdu ve topluluğu için büyüleyici kısa formatlı videolar oluşturma sürecini basitleştirmeye çabaladı. Bu, rakip platform TikTok ile giderek yoğunlaşan rekabette oyununu hızlandırmak için başka bir hamle olarak görülüyor.

Kullanıcı dostu bir deneyim vadeden Instagram, 'Şablon Tarayıcı' adlı yeni bir özelliği kullanıma sunuyor. Bu geliştirme, kullanıcıların çeşitli kategorilere göre şablonları kolayca gözden geçirmesine ve seçmesine olanak tanır ve uygulamadaki birkaç yoldan erişilebilir. Önerilen ve trend olan şablonlar, önceden kaydedilmiş şablonları veya sesleri keşfetme olanağının yanı sıra, kullanıcıların göz atması için hazır olacaktır. Deneyimi başlatmak için, kullanıcılar ana sayfadan 'oluştur' düğmesine dokunabilir, 'Reel' seçeneğini seçebilir ve kamera galerisi aracılığıyla 'Şablonlar'a gidebilir. Alternatif olarak, Makaralar Sekmesi aracılığıyla kamera simgesine tıklanarak şablonlara erişilebilir.

Reels'i keşfederken, kullanıcılar artık tercih edilen bir şablonu doğrudan kullanma seçeneğine sahip olacak. Belirli bir Reel üzerindeki "Şablonu Kullan" düğmesine dokunarak yaratıcı süreçlerini hemen başlatabilirler. Kullanıcının anlayışını daha da geliştirmek için platform, makarada kullanıcıları şablonun çeşitli kullanıcılar tarafından farklı yorumlarını gösteren bir sayfaya yönlendiren bir 'Şablon' düğmesi içerecektir. Kuşkusuz, kullanıcı merkezli deneyim, özünde TikTok benzer şablon ve efekt konseptine yansıtılıyor.

Instagram bununla yetinmekle kalmıyor, kullanıcı merkezli yaklaşımını çok daha ileriye taşıyor. Şablonlar için rekreasyon ve düzenleme araç setinde bir artış olacaktır. Yaklaşan yükseltme, seçilen sesin, klip sayısının, her klibin süresinin ve AR efektlerinin, şablon seçiminden sonra kullanıcının Reel'ine anında eklenmesini sağlar. Birkaç hafta içinde Instagram, orijinal Reel'de bulunan metin ve geçişleri otomatik olarak dahil etmeyi hedefliyor.

Platform, topluluğu için esnek, kişiselleştirilmiş bir yaratma süreci öngörüyor. Bu nedenle, şablon özelleştirme mümkün olacak ve kullanıcıların klip ekleyerek veya çıkararak, tek tek klip zamanlamalarını ayarlayarak veya önceden yüklenmiş herhangi bir bileşeni değiştirerek içeriklerinde ince ayar yapmalarına olanak tanıyacak. Instagram Reels şablonlarını etkileşimli ve ilgi çekici bir şekilde daha da geliştirerek platformunda Reels deneyimini iyileştirme taahhüdünün devam etmesini sağlar.

Besleyici trendler, yaratıcılık ve eğlence, şablon yeniliğinin mihenk taşı olmaya devam ediyor. Platform, blogunda kullanıcıların Reels şablonlarını kullanarak sadece birkaç dokunuşla yaratıcılıklarını ortaya koyabileceklerini veya bir trende katılabileceklerini vurguladı. Gerçekten de, AppMaster gibi no-code platformlar, teknoloji endüstrisindeki daha erişilebilir, kullanıcı dostu oluşturma araçlarına doğru artan eğilimi yansıtarak, birkaç tıklamayla ilgi çekici içerik oluşturulmasına olanak tanır.