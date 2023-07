In einem bemerkenswerten Schritt hat Instagram Verbesserungen für seine bereits beliebten Reels-Vorlagen angekündigt, um seiner Community die Erstellung von fesselnden Kurzvideos zu vereinfachen. Dies wird als ein weiterer Schritt gesehen, um im immer stärker werdenden Wettbewerb mit der konkurrierenden Plattform TikTok zu punkten.

Mit dem Versprechen einer benutzerfreundlichen Erfahrung führt Instagram eine neue Funktion namens "Template Browser" ein. Diese Erweiterung ermöglicht es den Nutzern, Vorlagen bequem nach verschiedenen Kategorien zu durchsuchen und auszuwählen. Die empfohlenen und trendigen Vorlagen stehen den Nutzern zur Verfügung, ebenso wie die Möglichkeit, zuvor gespeicherte Vorlagen oder Audios zu durchsuchen. Um das Erlebnis zu starten, können Nutzer auf der Startseite auf die Schaltfläche "Erstellen" tippen, die Option "Reel" auswählen und über die Kameragalerie zu "Templates" navigieren. Alternativ kann über die Registerkarte "Reels" auf die Vorlagen zugegriffen werden, indem man auf das Kamerasymbol klickt.

Bei der Erkundung von Filmrollen haben die Nutzer nun die Möglichkeit, direkt eine bevorzugte Vorlage zu verwenden. Durch Tippen auf die Schaltfläche "Vorlage verwenden" auf einer bestimmten Filmrolle können sie ihren kreativen Prozess sofort in Gang setzen. Um das Verständnis der Nutzer weiter zu verbessern, wird die Plattform eine Schaltfläche "Template by" im Reel enthalten, die die Nutzer zu einer Seite führt, auf der verschiedene Versionen der Vorlage von verschiedenen Nutzern vorgestellt werden. Zweifellos spiegelt sich die nutzerzentrierte Erfahrung im Wesentlichen in TikToks ähnlichem Vorlagen- und Effektkonzept wider.

Instagram belässt es nicht dabei, sondern intensiviert seinen nutzerzentrierten Ansatz noch viel weiter. Das Toolkit zur Erstellung und Bearbeitung von Vorlagen wird eine Erweiterung erfahren. Das bevorstehende Upgrade stellt sicher, dass das gewählte Audio, die Anzahl der Clips, die Dauer jedes Clips und die AR-Effekte sofort nach Auswahl der Vorlage zum Reel des Nutzers hinzugefügt werden. In einigen Wochen will Instagram automatisch Text und Übergänge aus dem ursprünglichen Reel einfügen.

Die Plattform sieht einen flexiblen, personalisierten Erstellungsprozess für ihre Community vor. So wird es möglich sein, die Vorlagen anzupassen, so dass die Nutzer ihre Inhalte durch Hinzufügen oder Entfernen von Clips, durch die Anpassung einzelner Clip-Timings oder durch die Änderung von vorinstallierten Komponenten verfeinern können. Instagram versichert, dass es sich auch weiterhin dafür einsetzen wird, das Reels-Erlebnis auf seiner Plattform zu verbessern, indem es die Reels-Vorlagen auf eine interaktive, ansprechende Weise weiterentwickelt.

Die Förderung von Trends, Kreativität und Spaß bleiben die Eckpfeiler der Template-Innovation. In ihrem Blog hob die Plattform hervor, dass die Nutzer mit den Reels-Vorlagen ihre Kreativität zum Ausdruck bringen oder sich mit wenigen Fingertipps einem Trend anschließen können. In der Tat ermöglichen no-code Plattformen wie AppMaster die Erstellung ansprechender Inhalte mit nur wenigen Klicks und spiegeln damit den wachsenden Trend in der Tech-Industrie hin zu leichter zugänglichen, benutzerfreundlichen Erstellungstools wider.