Con una mossa notevole, Instagram ha annunciato i prossimi miglioramenti ai suoi già popolari modelli Reels, cercando di semplificare il processo per la sua comunità nella creazione di video accattivanti di breve formato. Si tratta di un'altra mossa per migliorare il proprio gioco in una competizione sempre più intensa con la piattaforma rivale, TikTok.

Promettendo un'esperienza user-friendly, Instagram sta lanciando una nuova funzione chiamata "Template Browser". Questo miglioramento consente agli utenti di vagliare e selezionare comodamente i modelli in base a diverse categorie ed è accessibile attraverso diversi percorsi nell'app. I modelli consigliati e di tendenza saranno prontamente disponibili per gli utenti, insieme alla possibilità di esplorare i modelli o gli audio precedentemente salvati. Per iniziare l'esperienza, gli utenti possono toccare il pulsante "crea" dalla pagina iniziale, selezionare l'opzione "Reel" e navigare verso "Templates" attraverso la galleria della fotocamera. In alternativa, attraverso la scheda Reel, è possibile accedere ai modelli facendo clic sull'icona della fotocamera.

Durante l'esplorazione delle bobine, gli utenti hanno ora la possibilità di utilizzare direttamente un modello preferito. Toccando il pulsante "Usa modello" su una particolare bobina, si può dare subito il via al processo creativo. Per migliorare ulteriormente la comprensione da parte dell'utente, la piattaforma presenterà un pulsante "Template by" nella bobina, che indirizzerà gli utenti a una pagina che mostra diverse interpretazioni del modello da parte di vari utenti. Indubbiamente, l'esperienza incentrata sull'utente si riflette in modo quintessenziale nell'analogo concetto di template ed effetti di TikTok.

Instagram non si ferma a questo, ma intensifica il suo approccio incentrato sull'utente. Il kit di strumenti per la ricreazione e l'editing dei modelli sarà potenziato. L'imminente aggiornamento garantisce che l'audio scelto, il numero di clip, la durata di ogni clip e gli effetti AR vengano aggiunti istantaneamente al Reel dell'utente al momento della selezione del modello. Nel giro di poche settimane, Instagram punta a incorporare automaticamente il testo e le transizioni presenti nel Reel originale.

La piattaforma prevede un processo di creazione flessibile e personalizzato per la sua comunità. Sarà quindi possibile personalizzare i modelli, consentendo agli utenti di perfezionare i propri contenuti aggiungendo o rimuovendo clip, regolando i tempi dei singoli clip o modificando qualsiasi componente precaricato. Instagram assicura il suo costante impegno a perfezionare l'esperienza di Reels sulla sua piattaforma, sviluppando ulteriormente i modelli di Reels in modo interattivo e coinvolgente.

Le tendenze, la creatività e il divertimento rimangono la pietra miliare dell'innovazione dei modelli. Nel suo blog, la piattaforma ha sottolineato che gli utenti saranno in grado di esprimere la loro creatività o di aderire a una tendenza con pochi tocchi utilizzando i modelli Reels. In effetti, le piattaforme di no-code come AppMaster consentono di creare contenuti coinvolgenti con pochi clic, rispecchiando la crescente tendenza del settore tecnologico verso strumenti di creazione più accessibili e facili da usare.