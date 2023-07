W niezwykłym posunięciu, Instagram ogłosił nadchodzące ulepszenia swoich już popularnych szablonów Reels, dążąc do uproszczenia procesu dla swojej społeczności w tworzeniu urzekających filmów w krótkim formacie. Jest to postrzegane jako kolejne posunięcie mające na celu zintensyfikowanie gry w stale rosnącej konkurencji z konkurencyjną platformą TikTok.

Obiecując przyjazne dla użytkownika doświadczenie, Instagram wprowadza nową funkcję o nazwie "Przeglądarka szablonów". Ulepszenie to pozwala użytkownikom wygodnie przeglądać i wybierać szablony według różnych kategorii i jest dostępne za pośrednictwem kilku ścieżek w aplikacji. Polecane i popularne szablony będą łatwo dostępne dla użytkowników do przeglądania, wraz z możliwością przeglądania wcześniej zapisanych szablonów lub plików audio. Aby zainicjować doświadczenie, użytkownicy mogą dotknąć przycisku "Utwórz" na stronie głównej, wybrać opcję "Kołowrotek" i przejść do "Szablonów" za pośrednictwem galerii aparatu. Alternatywnie, poprzez zakładkę Reels, szablony mogą być dostępne poprzez kliknięcie ikony kamery.

Podczas przeglądania filmów użytkownicy będą mieli teraz możliwość bezpośredniego wykorzystania preferowanego szablonu. Dotykając przycisku "Użyj szablonu" na konkretnej rolce, mogą szybko rozpocząć proces twórczy. Aby jeszcze bardziej zwiększyć zrozumienie użytkownika, platforma będzie zawierała przycisk "Szablon według" w rolce, kierujący użytkowników do strony prezentującej różne wersje szablonu przez różnych użytkowników. Niewątpliwie doświadczenie skoncentrowane na użytkowniku jest kwintesencją podobnej koncepcji szablonów i efektów TikTok.

Instagram nie tylko zatrzymuje się na tym, ale intensyfikuje swoje podejście zorientowane na użytkownika znacznie dalej. Zestaw narzędzi do odtwarzania i edycji szablonów będzie świadkiem rozszerzenia. Nadchodząca aktualizacja zapewnia, że wybrany dźwięk, liczba klipów, czas trwania każdego klipu i efekty AR są natychmiast dodawane do rolki użytkownika po wybraniu szablonu. W ciągu kilku tygodni Instagram zamierza automatycznie włączyć tekst i przejścia znajdujące się w oryginalnej rolce.

Platforma przewiduje elastyczny, spersonalizowany proces tworzenia dla swojej społeczności. W związku z tym możliwe będzie dostosowanie szablonu, umożliwiając użytkownikom dostrojenie treści poprzez dodawanie lub usuwanie klipów, dostosowywanie poszczególnych czasów klipów lub modyfikowanie dowolnego wstępnie załadowanego komponentu. Instagram zapewnia o swoim stałym zaangażowaniu w udoskonalanie doświadczenia Reels na swojej platformie poprzez dalsze rozwijanie szablonów Reels w interaktywny, angażujący sposób.

Pielęgnowanie trendów, kreatywność i zabawa pozostają kamieniem węgielnym innowacji szablonów. Na swoim blogu platforma podkreśliła, że użytkownicy będą mogli wyrazić swoją kreatywność lub dołączyć do trendu za pomocą zaledwie kilku dotknięć za pomocą szablonów Reels. Rzeczywiście, platformy no-code takie jak AppMaster umożliwiają tworzenie angażujących treści za pomocą kilku kliknięć, odzwierciedlając rosnący trend w branży technologicznej w kierunku bardziej dostępnych, przyjaznych dla użytkownika narzędzi do tworzenia.