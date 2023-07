In een opmerkelijke zet heeft Instagram verbeteringen aangekondigd aan zijn reeds populaire Reels-sjablonen, in een poging om het proces te vereenvoudigen voor zijn community bij het maken van boeiende video's in kort formaat. Dit wordt gezien als een nieuwe stap om de concurrentie met het rivaliserende platform TikTok aan te gaan.

Instagram belooft een gebruiksvriendelijke ervaring en lanceert een nieuwe functie genaamd de 'Template Browser'. Deze uitbreiding stelt gebruikers in staat om sjablonen te selecteren op verschillende categorieën en is toegankelijk via verschillende routes in de app. De aanbevolen en trending sjablonen zullen direct beschikbaar zijn voor gebruikers om door te bladeren, naast de mogelijkheid om eerder opgeslagen sjablonen of audio's te verkennen. Om de ervaring te starten, kunnen gebruikers op de knop 'maken' tikken vanaf de startpagina, de optie 'Reel' selecteren en via de cameragalerij naar 'Sjablonen' navigeren. Als alternatief kunnen sjablonen via het tabblad Reels worden geopend door op het camerapictogram te klikken.

Tijdens het verkennen van Reels hebben gebruikers nu de optie om direct een voorkeurssjabloon te gebruiken. Door op de knop 'Use Template' te tikken op een bepaalde Reel, kunnen ze direct aan de slag met hun creatieve proces. Om het begrip van de gebruiker verder te vergroten, zal het platform een 'Template door'-knop bevatten in de reel, die gebruikers naar een pagina leidt met verschillende uitvoeringen van het sjabloon door verschillende gebruikers. De gebruikersgerichte ervaring wordt ongetwijfeld weerspiegeld in het vergelijkbare sjabloon- en effectconcept van TikTok.

Instagram stopt hier niet bij, maar intensiveert zijn gebruikersgerichte aanpak veel verder. De recreatie- en bewerkingstoolkit voor sjablonen wordt uitgebreid. De aankomende upgrade zorgt ervoor dat de gekozen audio, het aantal clips, de duur van elke clip en AR-effecten direct worden toegevoegd aan de Reel van de gebruiker bij het selecteren van een sjabloon. Binnen enkele weken wil Instagram automatisch tekst en overgangen uit de originele Reel toevoegen.

Het platform beoogt een flexibel, gepersonaliseerd creatieproces voor zijn community. Zo zal het mogelijk zijn om sjablonen aan te passen, zodat gebruikers hun inhoud kunnen verfijnen door clips toe te voegen of te verwijderen, de timing van individuele clips aan te passen of een vooraf geladen component te wijzigen. Instagram verzekert dat het zich blijft inzetten om de Reels-ervaring op zijn platform te verfijnen door de Reels-sjablonen verder te ontwikkelen op een interactieve, boeiende manier.

Het koesteren van trends, creativiteit en plezier blijven de hoeksteen van de sjablooninnovatie. In zijn blog benadrukte het platform dat gebruikers met Reels-sjablonen met slechts een paar tikken hun creativiteit kunnen uiten of zich bij een trend kunnen aansluiten. Inderdaad, no-code platforms zoals AppMaster maken het mogelijk om boeiende content te creëren met een paar klikken, wat de groeiende trend in de tech industrie weerspiegelt naar meer toegankelijke, gebruiksvriendelijke creatie tools.