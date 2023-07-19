Компания Instagram объявила о предстоящем усовершенствовании своих популярных шаблонов Reels, стремясь упростить процесс создания увлекательных коротких видеороликов. Это рассматривается как очередной шаг, направленный на усиление конкуренции с конкурирующей платформой TikTok.

Обещая удобство для пользователей, Instagram запускает новую функцию под названием "Браузер шаблонов". Она позволяет пользователям удобно просматривать и выбирать шаблоны по различным категориям и доступна через несколько путей в приложении. Пользователям будут доступны рекомендованные и трендовые шаблоны, а также возможность просматривать ранее сохраненные шаблоны или аудиозаписи. Чтобы начать работу с приложением, пользователи могут нажать кнопку "Создать" на главной странице, выбрать опцию "Ролик" и перейти к "Шаблонам" через галерею камер. Кроме того, доступ к шаблонам можно получить через вкладку "Ролики", нажав на значок камеры.

При просмотре роликов у пользователей теперь есть возможность напрямую использовать понравившийся шаблон. Нажав на кнопку "Использовать шаблон" в конкретном ролике, пользователь сможет быстро запустить свой творческий процесс. Для более глубокого понимания пользователей в ролике предусмотрена кнопка "Шаблон по", которая направляет пользователей на страницу, где представлены различные варианты исполнения шаблона разными пользователями. Безусловно, ориентированный на пользователя опыт квинтэссенцией отражает аналогичную концепцию шаблонов и эффектов в TikTok.

Instagram не останавливается на достигнутом, а усиливает свою ориентированность на пользователя. Будет расширен набор инструментов для воссоздания и редактирования шаблонов. Благодаря предстоящему обновлению выбранный звук, количество клипов, продолжительность каждого клипа и AR-эффекты будут мгновенно добавляться в "катушку" пользователя при выборе шаблона. В течение нескольких недель Instagram планирует автоматически добавлять текст и переходы, присутствующие в оригинальном ролике.

Платформа предусматривает гибкий, персонализированный процесс создания роликов для своего сообщества. Так, будет предусмотрена возможность настройки шаблона, что позволит пользователям дорабатывать свой контент, добавляя или удаляя клипы, изменяя тайминг отдельных роликов, а также модифицируя любые готовые компоненты. Instagram заверяет, что и в дальнейшем будет стремиться совершенствовать возможности роликов на своей платформе, развивая шаблоны роликов в интерактивном и увлекательном режиме.

Краеугольным камнем инноваций в шаблонах остается развитие трендов, креативности и веселья. В своем блоге платформа подчеркнула, что с помощью шаблонов Reels пользователи смогут выразить свою креативность или присоединиться к тренду всего несколькими касаниями. Действительно, платформы no-code, такие как AppMaster, позволяют создавать интересный контент несколькими щелчками мыши, что отражает растущую в технологической отрасли тенденцию к созданию более доступных и удобных инструментов.