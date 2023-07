Numa iniciativa notável, o Instagram anunciou melhorias futuras nos seus já populares modelos Reels, com o objetivo de simplificar o processo de criação de vídeos cativantes de formato curto para a sua comunidade. Isto é visto como mais um passo para intensificar o seu jogo numa competição cada vez mais intensa com a plataforma rival, TikTok.

Prometendo uma experiência de fácil utilização, o Instagram está a lançar uma nova funcionalidade chamada "Template Browser". Esta melhoria permite que os utilizadores selecionem convenientemente modelos por categorias variadas e é acessível através de várias rotas na aplicação. Os modelos recomendados e em tendência estarão prontamente disponíveis para os utilizadores navegarem, juntamente com a possibilidade de explorar modelos ou áudios guardados anteriormente. Para iniciar a experiência, os utilizadores podem tocar no botão "criar" a partir da página inicial, selecionar a opção "Reel" e navegar para "Templates" através da galeria da câmara. Em alternativa, através do separador Reels, os modelos podem ser acedidos clicando no ícone da câmara.

Enquanto exploram os Reels, os utilizadores têm agora a opção de utilizar diretamente um modelo preferido. Ao tocar no botão "Use Template" (Utilizar modelo) num determinado Reel, podem iniciar imediatamente o seu processo criativo. Para melhorar ainda mais a compreensão do utilizador, a plataforma apresentará um botão "Modelo por" no carretel, direccionando os utilizadores para uma página que apresenta diversas interpretações do modelo por vários utilizadores. Sem dúvida, a experiência centrada no utilizador reflecte-se essencialmente no conceito semelhante de modelo e efeito do TikTok.

O Instagram não se limita a isto, mas intensifica muito mais a sua abordagem centrada no utilizador. O conjunto de ferramentas de recriação e edição de modelos será aumentado. A próxima atualização garante que o áudio escolhido, o número de clips, a duração de cada clip e os efeitos de RA são instantaneamente adicionados ao Reel do utilizador após a seleção do modelo. Numa questão de semanas, o Instagram pretende incorporar automaticamente o texto e as transições encontradas no Reel original.

A plataforma prevê um processo de criação flexível e personalizado para a sua comunidade. Assim, a personalização do modelo será possível, permitindo aos utilizadores afinar o seu conteúdo, adicionando ou removendo clips, ajustando os tempos individuais dos clips ou modificando qualquer componente pré-carregado. O Instagram assegura o seu empenho contínuo em aperfeiçoar a experiência Reels na sua plataforma, desenvolvendo os modelos Reels de uma forma interactiva e envolvente.

O desenvolvimento de tendências, a criatividade e a diversão continuam a ser a pedra angular da inovação dos modelos. No seu blogue, a plataforma salientou que os utilizadores poderão exprimir a sua criatividade ou aderir a uma tendência com apenas alguns toques, utilizando os modelos Reels. De facto, as plataformas no-code, como a AppMaster, permitem a criação de conteúdos interessantes com apenas alguns cliques, reflectindo a tendência crescente na indústria tecnológica para ferramentas de criação mais acessíveis e fáceis de utilizar.