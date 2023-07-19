في خطوة رائعة ، أعلن Instagram عن تحسينات قادمة لقوالب Reels الشائعة بالفعل ، حيث يسعى جاهداً لتبسيط العملية لمجتمعه في إنشاء مقاطع فيديو قصيرة التنسيقات. يُنظر إلى هذا على أنه خطوة أخرى لتصعيد لعبتها في منافسة متزايدة مع منصة منافسة ، TikTok.

يعد Instagram بتجربة سهلة الاستخدام ، ويطلق ميزة جديدة تسمى `` Template Browser ''. يتيح هذا التحسين للمستخدمين إمكانية التدقيق في النماذج واختيارها بسهولة من خلال فئات مختلفة ويمكن الوصول إليها عبر العديد من المسارات في التطبيق. ستكون القوالب الموصى بها والشائعة متاحة بسهولة لتصفحها للمستخدمين ، جنبًا إلى جنب مع التسهيلات لاستكشاف القوالب أو الصوتيات المحفوظة مسبقًا. لبدء التجربة ، يمكن للمستخدمين النقر فوق الزر "إنشاء" من الصفحة الرئيسية ، وتحديد خيار "Reel" والانتقال إلى "النماذج" عبر معرض الكاميرا. بدلاً من ذلك ، من خلال علامة تبويب Reels ، يمكن الوصول إلى القوالب بالنقر فوق أيقونة الكاميرا.

أثناء استكشاف البكرات ، سيكون لدى المستخدمين الآن خيار الاستخدام المباشر للقالب المفضل. من خلال النقر على زر "استخدام النموذج" على بكرة معينة ، يمكنهم بدء عملية الإبداع على الفور. لتعزيز فهم المستخدم بشكل أكبر ، ستحتوي المنصة على زر "قالب حسب" في البكرة ، لتوجيه المستخدمين إلى صفحة تعرض إصدارات متنوعة من القالب بواسطة مستخدمين مختلفين. مما لا شك فيه ، تنعكس التجربة التي تتمحور حول المستخدم بشكل جوهري في نموذج ومفهوم التأثير المماثل لـ TikTok.

لا يتوقف Instagram عند هذا الحد فحسب ، بل إنه يكثف منهجه الذي يركز على المستخدم إلى أبعد من ذلك. ستشهد مجموعة أدوات إعادة إنشاء القوالب وتحريرها زيادة. تضمن الترقية القادمة إضافة الصوت المختار ، وعدد المقاطع ، ومدة كل مقطع ، وتأثيرات الواقع المعزز على الفور إلى ملف المستخدم عند اختيار القالب. في غضون أسابيع ، يهدف Instagram إلى دمج النص والانتقالات الموجودة في Reel الأصلي تلقائيًا.

تتصور المنصة عملية إنشاء مرنة وشخصية لمجتمعها. وبالتالي ، سيكون تخصيص القالب ممكنًا ، مما يسمح للمستخدمين بضبط المحتوى الخاص بهم عن طريق إضافة أو إزالة المقاطع أو تعديل توقيتات المقاطع الفردية أو تعديل أي مكون تم تحميله مسبقًا. يؤكد Instagram التزامه المستمر بتحسين تجربة Reels على منصته من خلال زيادة تطوير قوالب Reels بطريقة تفاعلية وجذابة.

تظل اتجاهات الرعاية والإبداع والمرح حجر الزاوية في ابتكار النموذج. أشار النظام الأساسي في مدونته إلى أن المستخدمين سيكونون قادرين على التعبير عن إبداعهم أو الانضمام إلى اتجاه ببضع نقرات باستخدام قوالب Reels. في الواقع ، تتيح المنصات no-code مثل AppMaster إنشاء محتوى جذاب ببضع نقرات ، مما يعكس الاتجاه المتزايد في صناعة التكنولوجيا نحو أدوات إنشاء سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام.