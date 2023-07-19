Instagram宣布即将对其已经非常流行的 Reels 模板进行改进，以简化社区用户创建吸引人的短视频的过程。这被视为 Instagram 在与竞争对手TikTok 日益激烈的竞争中加强自身实力的又一举措。

Instagram承诺为用户提供友好的体验，并推出了一项名为 "模板浏览器 "的新功能。这项增强功能可让用户方便地按不同类别筛选和选择模板，并可通过应用程序中的多个路径访问。用户可以随时浏览推荐模板和流行模板，还可以探索以前保存的模板或音频。要开始体验，用户可以点击主页上的 "创建 "按钮，选择 "卷轴 "选项，然后通过相机图库导航到 "模板"。或者，也可以通过 "卷轴 "标签，点击相机图标访问模板。

在浏览卷轴时，用户现在可以选择直接使用首选模板。只要点击特定卷轴上的 "使用模板 "按钮，就能立即启动创作流程。为了进一步加深用户的理解，平台将在卷轴中设置 "模板 "按钮，引导用户进入一个页面，展示不同用户对模板的不同演绎。毫无疑问，以用户为中心的体验在TikTok 类似的模板和效果概念中得到了典型体现。

Instagram不仅仅止步于此，还在更大程度上强化了以用户为中心的理念。模板的再现和编辑工具包将得到增强。即将到来的升级将确保所选音频、片段数量、每个片段的持续时间和 AR 效果在选择模板后立即添加到用户的 Reel 中。Instagram的目标是在几周内自动加入原始 Reel 中的文本和过渡效果。

该平台设想为社区提供灵活、个性化的创作流程。因此，模板定制将是可行的，用户可以通过添加或删除片段、调整单个片段的时间或修改任何预载组件来微调其内容。Instagram保证将继续致力于完善其平台上的 Reels 体验，以互动、吸引人的方式进一步开发 Reels 模板。

培养趋势、创造力和趣味性仍然是模板创新的基石。该平台在博客中强调，用户只需轻点几下Reels模板，就能表达自己的创意或加入潮流。事实上，AppMaster等no-code 平台使用户只需点击几下就能创作出引人入胜的内容，这反映了科技行业越来越倾向于使用更方便、更友好的创作工具。