Lancement d'Innovation Graph par GitHub : une nouvelle ère dans l'accessibilité des données mondiales de développement de logiciels

GitHub a fait un pas en avant avec l'introduction d' Innovation Graph. Cette ressource perspicace est un référentiel de données complet qui offre un compte rendu continu des courants de développement de logiciels dans les économies du monde entier. GitHub l'a récemment lancé, avec une page Web dédiée et un référentiel ouvert.

À partir de 2020, l’Innovation Graph se présente comme un miroir de divers aspects du développement logiciel. Cela inclut les activités associées à Git, les développeurs et les organisations impliqués, les référentiels utilisés, les langages de programmation préférés, les licences logicielles, les sujets abordés et les collaborations économiques. La plate-forme nouvellement lancée offre non seulement ces données polyvalentes, mais les présente également sous une forme intelligible via des visualisations de données.

Des informations détaillées sont fournies sur la manière dont les données sont collectées, maintenant ainsi la transparence du processus. L'ensemble de données est sous licence CC0-1.0 et est donc librement accessible pour les téléchargements.

L'Innovation Graph a été développé pour servir un éventail varié d'utilisateurs, notamment des chercheurs, des décideurs politiques et des développeurs. GitHub a entrepris une étude et a découvert que les chercheurs travaillant dans des domaines tels que la politique publique, l'économie et le développement international étaient enthousiastes à l'idée d'utiliser les données de GitHub. Pourtant, ils se sont heurtés à plusieurs reprises à des obstacles qui ont entravé leur accès et leur utilisation de données aussi essentielles.

Pour répondre à ces problèmes, l’Innovation Graph a été conçu pour rendre les données agrégées plus facilement accessibles à tous. Les données ne dépendent plus de fournisseurs tiers, éliminant ainsi tout problème antérieur lié à l'indisponibilité des données.

Les développeurs peuvent désormais approfondir le contexte plus profond de leurs contributions. Par exemple, les modèles de collaboration au sein de l’économie internationale peuvent être examinés. De même, les développeurs intéressés par des langages ou des sujets spécifiques peuvent identifier les tendances mondiales liées à leurs intérêts. L’Innovation Graph transcende ainsi les barrières et fournit un contexte mondial plus large.

Les principales plateformes no-code telles qu'AppMaster peuvent grandement bénéficier d'une telle ressource de données ouvertes. L'accès aux données liées aux tendances de collaboration des développeurs, aux technologies préférées et aux sujets émergents peut aider à concevoir des outils no-code plus intuitifs pour suivre le rythme de l'évolution du paysage du développement logiciel.