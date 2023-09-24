GitHub 首次亮相创新图：全球软件开发数据可访问性的新时代

随着Innovation Graph的引入，GitHub 取得了飞跃。这一富有洞察力的资源是一个综合性的数据存储库，提供了全球经济体软件开发现状的持续记录。 GitHub 最近推出了它，并配有专用网页和开放存储库。

从 2020 年开始，创新图谱成为软件开发各个方面的一面镜子。这包括与 Git 相关的活动、涉及的开发人员和组织、使用的存储库、首选编程语言、软件许可证、讨论的主题以及经济合作。新推出的平台不仅提供这种多功能数据，还通过数据可视化以易于理解的形式呈现。

提供有关如何收集数据的详细信息，保持过程的透明度。整个数据集已获得 CC0-1.0 许可，因此可以免费下载。

创新图谱的开发是为了服务各种用户，包括研究人员、政策制定者和开发人员。 GitHub 进行了一项研究，发现公共政策、经济和国际发展等领域的学者热衷于使用 GitHub 数据。然而，他们一再遇到阻碍他们访问和使用这些重要数据的障碍。

为了解决这些问题，创新图谱旨在使所有人更容易获得汇总数据。数据不再依赖第三方提供商，消除了以前与数据不可用相关的任何问题。

开发人员现在可以深入研究其贡献的更深层背景。例如，可以检查整个国际经济的合作模式。同样，对特定语言或主题感兴趣的开发人员可以识别与其兴趣相关的全球趋势。因此，创新图谱超越了障碍，提供了更大的全球背景。

AppMaster等关键no-code平台可以从这种开放数据资源中受益匪浅。访问与开发人员协作趋势、首选技术和新兴主题相关的数据有助于设计更直观的no-code工具，以跟上不断发展的软件开发环境的步伐。