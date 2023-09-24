ظهور الرسم البياني للابتكار لأول مرة بواسطة GitHub: عصر جديد في إمكانية الوصول إلى بيانات تطوير البرمجيات العالمية

لقد حقق GitHub قفزة للأمام من خلال تقديم Innovation Graph. يعد هذا المورد الثاقب بمثابة مستودع بيانات شامل يقدم حسابًا مستمرًا لتيارات تطوير البرمجيات في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. أطلقه GitHub مؤخرًا، مع صفحة ويب مخصصة ومستودع مفتوح.

بدءًا من عام 2020، أصبح الرسم البياني للابتكار بمثابة مرآة لمختلف جوانب تطوير البرمجيات. يتضمن ذلك الأنشطة المرتبطة بـ Git، والمطورين والمنظمات المشاركة، والمستودعات المستخدمة، ولغات البرمجة المفضلة، وتراخيص البرامج، والموضوعات التي تمت مناقشتها، والتعاون الاقتصادي. ولا تقدم المنصة التي تم إطلاقها حديثًا هذه البيانات المتنوعة فحسب، بل تقدمها أيضًا في شكل واضح من خلال تصورات البيانات.

يتم توفير معلومات مفصلة حول كيفية جمع البيانات، والحفاظ على شفافية العملية. مجموعة البيانات بأكملها مرخصة بموجب CC0-1.0 وبالتالي يمكن الوصول إليها مجانًا للتنزيل.

تم تطوير الرسم البياني للابتكار لخدمة مجموعة متنوعة من المستخدمين بما في ذلك الباحثين وصانعي السياسات والمطورين. أجرى GitHub دراسة ووجد أن العلماء العاملين في مجالات مثل السياسة العامة والاقتصاد والتنمية الدولية كانوا حريصين على استخدام بيانات GitHub. ومع ذلك، فقد واجهوا بشكل متكرر عوائق أعاقت وصولهم إلى هذه البيانات الأساسية واستخدامها.

ولمعالجة هذه المشكلات، تم تصميم الرسم البياني للابتكار لجعل البيانات المجمعة متاحة بسهولة للجميع. لم تعد البيانات تعتمد على موفري الطرف الثالث، مما يلغي أي مشكلات سابقة تتعلق بعدم توفر البيانات.

يمكن للمطورين الآن التعمق في السياق الأعمق لمساهماتهم. على سبيل المثال، يمكن دراسة أنماط التعاون عبر الاقتصاد الدولي. وبالمثل، يمكن للمطورين المهتمين بلغات أو موضوعات محددة تحديد الاتجاهات العالمية المتعلقة باهتماماتهم. وبالتالي فإن الرسم البياني للابتكار يتجاوز الحواجز ويوفر سياقًا عالميًا أكبر.

يمكن للأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster أن تستفيد بشكل كبير من مصدر البيانات المفتوحة هذا. يمكن أن يساعد الوصول إلى البيانات المتعلقة باتجاهات تعاون المطورين والتقنيات المفضلة والموضوعات الناشئة في تصميم أدوات أكثر سهولة no-code لمواكبة مشهد تطوير البرمجيات المتطور.