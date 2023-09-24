Дебют Innovation Graph от GitHub: новая эра доступности глобальных данных о разработке программного обеспечения

GitHub сделал шаг вперед, представив Innovation Graph. Этот содержательный ресурс представляет собой комплексное хранилище данных, которое предлагает текущий отчет о тенденциях разработки программного обеспечения в экономиках мира. GitHub недавно запустил его со специальной веб-страницей и открытым репозиторием.

Начиная с 2020 года График инноваций служит зеркалом различных аспектов разработки программного обеспечения. Сюда входит деятельность, связанная с Git, участвующие разработчики и организации, используемые репозитории, предпочтительные языки программирования, лицензии на программное обеспечение, обсуждаемые темы и экономическое сотрудничество. Недавно запущенная платформа не только предлагает эти универсальные данные, но и представляет их в понятной форме посредством визуализации данных.

Предоставляется подробная информация о том, как собираются данные, обеспечивая прозрачность процесса. Весь набор данных распространяется под лицензией CC0-1.0 и поэтому доступен для бесплатного скачивания.

Innovation Graph был разработан для обслуживания широкого круга пользователей, включая исследователей, политиков и разработчиков. GitHub провел исследование и обнаружил, что ученые, работающие в таких областях, как государственная политика, экономика и международное развитие, заинтересованы в использовании данных GitHub. Тем не менее, они неоднократно сталкивались с барьерами, которые мешали им получить доступ к таким важным данным и использовать их.

Для решения этих проблем был разработан Innovation Graph, который делает агрегированные данные более доступными для всех. Данные больше не зависят от сторонних поставщиков, что устраняет любые предыдущие проблемы, связанные с недоступностью данных.

Теперь разработчики могут углубиться в контекст своего вклада. Например, можно изучить модели сотрудничества в международной экономике. Аналогичным образом, разработчики, интересующиеся конкретными языками или темами, могут определить глобальные тенденции, связанные с их интересами. Таким образом, «График инноваций» преодолевает барьеры и обеспечивает более широкий глобальный контекст.

Ключевые платформы no-code такие как AppMaster, могут получить большую выгоду от такого ресурса открытых данных. Доступ к данным, связанным с тенденциями сотрудничества разработчиков, предпочтительными технологиями и новыми темами, может помочь в разработке более интуитивно понятных инструментов no-code, чтобы идти в ногу с развивающейся средой разработки программного обеспечения.